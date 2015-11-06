Санкт-Петербург, 6 ноября, 2015, 19:47 — ИА Регнум. Это решение нанесет серьезный удар по туристической отрасли Египта и по российским туроператорам. Во избежание коллапса отрасли туроператоры будут просить клиентов менять сроки и направления поездок.

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Решение

Владимир Путин согласился с предложением главы ФСБ Александра Бортникова ограничить воздушное сообщение с Египтом до окончания расследования причин гибели российского лайнера. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Предложение Бортникова прозвучало во время заседание Национального антитеррористического комитета. Речь идет о всех городах Египта, а не только о туристических центрах. Песков отметил, что как только с египетской стороной будет налажен «должный уровень обеспечения безопасности авиасообщения», рейсы будут возобновлены.

Крупнейшая в истории российской авиации катастрофа произошла в субботу, 31 октября. Погибли все 217 пассажиров и 7 членов экипажа лайнера авиакомпании «Когалымавиа». Продолжается расследование причин трагедии.

Решение о запрете полетов вступает в силу немедленно, рассказали в Ростуризме. Больше ни один турист из России не улетит в Египет — до окончания срока действия этого запрета. Авиакомпании уже начали отменять рейсы.

Путин также поручил правительству обеспечить возвращение на Родину граждан России, добавил Песков. По данным ассоциации «Турпомощь», в Египте сейчас находятся около 40 тысяч граждан России. Глава Ростуризма Олег Сафронов оперирует цифрой в 45 тысяч человек, в Ассоциации туроператоров России полагают, что их как минимум 55 тысяч. Создан штаб по организации вывоза туристов.

Авиакомпании и туроператоры

В последние дни аналогичные решения — приостановить рейсы своих авиакомпаний до окончания расследования — приняли несколько европейских стран. В частности, приостановили все рейсы своих авиакомпаний в Шарм-эль-Шейх Голландия, Ирландия, Великобритания и Франция.

Буквально за несколько минут до сообщения о том, что глава ФСБ и президент страны рекомендуют приостановить полеты в Египет, информагентства со ссылкой на руководителей аэропорта в Шарм-эль-Шейхе сообщили, что все российские авиакомпании продолжают полеты в Египет. Другими словами, участники рынка не собирались отказываться от Египта.

Некоторые эксперты видят в решении российских властей признание того факта, что причиной гибелью лайнера авиакомпании «Когалымавиа» стал теракт. Дмитрий Песков, впрочем, особо оговорился, что связи тут нет и до окончания расследования никаких выводов власти не делают. Тем не менее похоже, что есть множество причин сомневаться, все ли в порядке с безопасностью в египетских аэропортах.

Закрытие Египта для туристов — тяжелое решение для бизнеса, но жизни людей важнее, заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. «Это очень сложное решение, — цитирует Тюрину «Интерфакс». — С одной стороны, это серьезный удар по туристическому бизнесу, который и так переживает нелегкие времена. Тем более что сейчас идет высокий сезон в Египте. С другой стороны, когда на одну чашу весов положен бизнес, а на другую — человеческие жизни, понятно, что важнее, что перетянет».

С этим согласны и в Ассоциации туроператоров России. Нужно обратить внимание на то, что предложение сделано главой ФСБ, рассказала ИА REGNUM исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе. Вероятно, у спецслужб есть информация, из которой следует, что рейсы в Египет нужно по крайней мере приостановить.

Что касается возвращения на Родину тех россиян, которые уже находятся в Египте, то может быть два сценария, отмечает Ломидзе. Можно по примеру Великобритании вывозить туристов военными самолетами. Другой, более спокойный вариант — чартерные рейсы: такой вариант использовался в 2011 году во время египетской революции. Решение зависит от того, какими именно будут официальные рекомендации правительства.

Последствия

Главными пострадавшими от этого решения станут российские туроператоры и весь туристический рынок Египта. Опрошенные ИА REGNUM представители туристических компаний рассказали, что до получения официальной информации от МИДа они продолжают продавать путевки в Египет. В то же время они предупреждают потенциальных клиентов, что покупать такие путевки нежелательно.

Впрочем, как говорят менеджеры турфирм, в последние дни число заказов на это направление и так снизилось. Проблема будет касаться в основном тех, кто купил туры раньше. Если вылет не состоится из-за запрета государства, деньги за путевку будут возвращены, говорят участники рынка. Будет ли считаться эта ситуация форс-мажором, зависит от официальной формулировки запрета на полеты, добавляет Майя Ломидзе.

Если запрет на полеты продлится долго, это будет означать аннуляцию огромного количества туров и необходимость возвращать средства, констатирует Ирина Тюрина. Туры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на Новый год купили более 250 тысяч человек. Но такого количества денег у операторов нет, и возникает угроза банкротства даже самых крупных компаний. Чтобы этого не произошло, туроператоры будут предлагать клиентам переносить туры на более поздние сроки и менять направление.

Кроме российских туроператоров, проблемы ожидаются и у египетских компаний. Туризм приносит Египту более 11% ВВП страны. Примерно каждый четвертый турист в Египте — из России. В прошлом году Египет посетили более 3 миллионов туристов из России, они принесли этой стране $2,5 млрд. В первой половине этого года этот показатель продолжал расти, примерно на 10%. Местные власти рассчитывали на 4 миллиона посещений. Теперь об этом, конечно, не может быть и речи.

Эксперты туристического рынка затрудняются ответить на вопрос, куда полетят туристы, которые предполагали провести отпуск в Египте. Явного конкурента в это время годы у Египта нет: только там в конце осени можно найти теплое море по столь низкой цене. Туристический поток перераспределится, в зависимости от возможностей и предпочтений клиентов, между Турцией, Кипром, европейскими странами, югом России. Ожидается также довольно высокий процент тех, кто решит никуда не ехать или отложит свою поездку в Египет до лучших времен.

Как только Ростуризм официально объявит о нежелательности посещения Египта, покупатели туров будут иметь право требовать вернуть средства в полном объеме, пояснил ИА REGNUM пресс-секретарь северо-западного отделения РСТ Павел Румянцев. Операторы будут предлагать поменять и дату вылета (на более позднюю), и направление поездки. Запрет на полеты в Египет будет действовать, вероятно, в течение нескольких месяцев — именно столько продлится расследование причин гибели лайнера «Когалымавиа». Туроператоры надеются, что клиенты пойдут им навстречу и не будут требовать возвращения средств — в конце концов, они ведь собирались отдохнуть, вот и отдохнут, но в другой стране и чуть позже.