Чебоксары, 6 ноября, 2015, 18:22 — ИА Регнум.



stpmm.ru Фото недели: воздушный крестный ход приземлился в одном из населенных пунктов

Куратор для Чувашии

Перед выборами в Госдуму администрация президента России готовит общий «смотр сил», а «Единая Россия» готовится к внутрипартийному голосованию, определив кураторов по регионам. Чувашия закреплена за главой комитета нижней палаты парламента по регламенту Виктором Пинским, который также будет курировать Дальневосточные регионы, Крым, Севастополь и Башкирию.

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Наша история: ничто не забыто

Более 80 лет, в 1934 году, благодаря выходу в свет фильма «Чапаев» режиссеров Васильевых, было установлено место рождения Василия Чапаева — деревня Будайка в Чебоксарах. Прославленного земляка узнали старожилы чувашской деревни. «На сеансе фильма был комсомолец-колхозник из пригородной деревни Будайки Миша Полетаев. Посмотрев фильм, он вспоминал, что старожил деревни дедушка Ганя (Гавриил Афанасьевич Афанасьев) часто рассказывал, что Васятка Чапаев родился в Будайке и мальчиком в 1896—1897 годах отец его увёз со всей семьёй в город Балаков Самарской губернии», — говорится в книге об истории создания «Чувашкино» и воспоминаниях ветеранов киноотрасли.

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Остаться в истории

Неделя выдалась богатой на значимые и знаковые события православного характера. Общественная палата Чувашии со священнослужителями инициировала круглый стол «Святитель Гурий, архиепископ Казанский, — основатель Чебоксарской крепости». Уже само название вызвало споры среди отдельных общественников и историков, а само заседание вылилось в том числе в полемику о возрасте Чебоксар.

В официальном релизе отмечалось, что 460 лет назад святитель Гурий Казанский благословил место строительства будущей крепости Чебоксары иконой Божией Матери «Владимирская». Эта икона считается покровительницей столицы Чувашии, а святитель Гурий — духовным основателем города.

4 ноября в центре внимания была Казанская икона Божией Матери — в православном календаре этот день отмечается как день благодарности Богородице за её помощь в освобождении России от поляков. Впервые в Чувашии прошёл воздушный со старинной чудотворной иконой Казанской Божией Матери, в ряде городов состоялись шествия с православными святынями.

В Чебоксарах по инициативе митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы появилась улица Сергия Радонежского, которая соединяет Красную площадь и улицу Калинина. Напомним, что по улице Калинина, возле художественного музея, строится соборный храм в честь преподобного Сергия Радонежского. Чин освящения закладного камня совершил в августе патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

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Попасть в историю

Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву предложили установить в республике скульптуру народного богатыря, персонажа чувашских легенд Улыпа, равного по высоте 46-метровому монументу Матери-Покровительницы (установлен при первом президенте Чувашии Николае Федорове). По мнению общественников, Улып «увековечит в истории имя Игнатьева» и «может стать привлекательным местом для посещения туристов, как например, известная статуя Христа-Искупителя в бразильском Рио-де-Жанейро — ее ежегодно посещают около 1,8 млн туристов».

Угодили в историю

Празднование Дня народного единства в Чебоксарах было шумным, но коротким, попав в историю как одно из «усеченных и скомканных» массовых торжеств. Обеспечив на Красной площади на начало официальных мероприятий массовое присутствие зрителей, к середине праздника — после совместного исполнения гимна России — ряды начали резко редеть: жители столь же массово покидали место празднества, растекаясь людскими потоками по домам или локальным тусовкам. И цифры участников приводились разны: чувашское отделение «Единой России» сообщало о 5 тыс. человек, республиканские власти сообщили о 10 тыс. человек. между тем, полиция по всей Чувашии насчитала 14 тыс. участников.

Дембель

Глава МВД по Чувашии Сергей Семенов, проработав в должности 4,5 года, официально ушёл в отставку — указ о сложении полномочий подписал 5 ноября президент РФ Владимир Путин. Предваряя это событие, Семенов заявил ранее на видеосовещании с коллегами, что это его «личное решение», не связанное «ни с какими-либо политическими амбициями и служебными вопросами». О новом месте работе бывшего министра не сообщается, но челябинские СМИ, откуда родом Семенов, прочат ему высокую должность в местном правительстве.

Также не сообщается о кандидате на вакантное место чувашского главы МВД. Напомним, Сергей Семенов сменил в министерском кресле Вадима Антонова, с которым у главы Чувашии Михаила Игнатьева не сложились отношения, он получил назначение на должность начальника ГУ МВД по Красноярскому краю.

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За гранью

Чебоксары попали в скандальную федеральную информационную повестку. На Хэллоуин в центре столицы возле одного из баров появился «висельник» с чёрным пакетом на голове и с завязанными руками, своим натуралистичным видом пугая прохожих. И это на фоне всплеска самоубийств в Чебоксарах. Более того, чучело висело и в день трагедии в Египте, когда по всей стране был объявлен траур. Депутат Госдумы от Чувашии, замглавы комитета по образованию Алена Аршинова высказала мнение, что авторов композиции наказать нужно, но меры не должны быть жёсткими.

И если данный маркетинговый креатив выходит за рамки этики, вызвав негодование общества, то реклама оператора сотовой связи в Чебоксарах вызвала антимонопольный интерес. Ненадлежащей признана реклама со слоганом «Мы дешевле», так как сотовики не представили доказательств «того, что на момент распространения рекламы являлся самым «дешевым» оператором». Примечательно, что в Чебоксарах ранее не раз привлекались отдельные компании, уверявшие, что их цены ниже, чем у конкурентов.

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Повешенное чучело: от Хэллоуина в Чебоксарах вздрагивают

«Мы дешевле»: Чувашское УФАС признало ненадлежащей рекламу оператора связи