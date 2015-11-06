Минск, 6 ноября, 2015, 18:12 — ИА Регнум. «Речь Лукашенко — это всего лишь очередное подтверждение той печальной ситуации, которая сложилась в республике за последние два десятилетия», — заявил 6 ноября корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог Николай Радов, оценивая яркую инаугурационную речьАлександра Лукашенко.

«Суровые годы уходят...» Цитата из к/ф «Собачье сердце» (реж. Владимир Бортко, СССР, 1988 г.)

По мнению белорусского политолога, в своих публичных выступлениях руководитель постсоветской республики «переходит всяческие границы», делая нелепые заявления. «Кого он накормил, кого он пугает реформами, кого он нарожал, кто является носителем идеологии, которой нет, кому он все это втюхивает? Простому народу? Если так, то это означает только одно — Лукашенко совсем не изменился», — констатировал эксперт.

«Все его заявления, прозвучавшие 6 ноября — это те же заявления, которые он делал на протяжении последних лет, сводящиеся к следующему: во всём виноваты сами белорусы, а я такой весь в белом спаситель нации, — сказал Радов. — Но ещё большее отвращение вызывает поведение чиновников, готовых ради своих теплых мест аплодировать и возносить слова Лукашенко в ранг молитвы. Мясникович тому подтверждение». (Председатель Совета Республики Нацсобрания Белоруссии Михаил Мясникович периодически славословит Лукашенко и в очередной раз отличился 6 ноября, — прим. ИА REGNUM).

«Всё понятно: белорусам лучше жить не предлагают, а напоминают, что они когда-то жили ещё хуже. Поэтому все должны благодарить и Бога и Лукашенко за то, что есть, — сказал политолог, оценивая спич руководителя постсоветской республики. — Россия наш друг, но мы независимы, а потому ждём денег и дальше. Все что сейчас есть в стране — только благодаря Лукашенко, за что его должны все боготворить»

«Речь президента, если её он сам готовил (а по его отвлечённым высказываниям видно, что он её переделывал, но готовили в Администрации) — это очередное свидетельство того, что власть в Белоруссии принадлежит человеку, который уже не может ничего предпринять, чтобы остановить хаос и начать перемены. Это уже проявляется на подсознательном уровне и Лукашенко ничего не может с этим поделать», — сделал вывод Радов.

Лукашенко предупредил о наступающем «неимоверно тяжёлом» периоде в белоруской истории, однако делает это не впервые, поэтому даже в финальной части инаугурационной речи трудно найти новизну или намёк на свежесть идей, считает Радов. Лукашенко и ранее не скрывал своего неприятия реформ, и ранее не отличался признанием совершённых серьёзных ошибок в госуправлении, и 6 ноября ничего противоречащему этому не прозвучало. Политолог отметил: «Он уже давно всех предупреждает, что грядёт [что-то нехорошее], но он в этом не виноват — мол, так сложилось. Эту старую песню из спектакля одного актёра мы услышали снова под аплодисменты угодников».

«Суровые годы уходят борьбы за свободу страны, за ними другие приходят — они будут тоже трудны», — вот этими словами из песни можно выразить смысл произнесённой Александром Лукашенко речи», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в новой минской резиденции президента Белоруссии состоялась церемония инаугурации. Александр Лукашенко произнёс присягу на верность народу, выступил с эмоциональной речью и принял присягу военнослужащих на верность себе, после чего более тысячи приглашённых занялись долгожданными увеселениями.