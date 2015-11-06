Санкт-Петербург, 6 ноября, 2015, 17:32 — ИА Регнум. Пожарные Санкт-Петербурга брошены на борьбу с огнем в Центральном военно-морском музее, расположенном в историческом здании в Адмиралтейском районе города у площади Труда. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании поступило в 16:41. Спустя семь минут огнеборцы были на месте ЧП, отметили в пресс-службе.

sudostroenie.info Центральный военно-морской музей

«По предварительной информации, в здании Центрального Военно-морского музея горит утеплитель кровли на площади 20 кв. Происходит эвакуация людей. Из-за угрозы распространения огня в 16:52 пожару присвоен повышенный ранг № 1БИС», — заявили в ГУ МЧС.

Ликвидацией пожара занято 32 человека личного состава и 9 единиц техники.

Сведений о пострадавших в настоящий момент у спасателей нет.

Центральный военно-морской музей — один из старейших музеев России и один из крупнейших морских музеев мира. Он берет свое начало от Санкт-Петербургской модель-камеры — хранилища кораблестроительных моделей и чертежей Петра Великого. Музей обладает одним из богатейших в мире собраний моделей кораблей (около 2000 единиц). В модельной коллекции музея отражена история российского и зарубежного военного кораблестроения.

До 2012 года музей располагался в историческом здании Биржи на Стрелке Васильевского острова. В апреле 2013 года завершен перевод коллекции ЦВММ в отреставрированный комплекс Крюковских (Морских) казарм. Ко Дню Военно-Морского Флота, 27 июля 2014 года, была полностью открыта для посещения экспозиция в составе 19 залов. Несколько лет назад ЦВММ оказался в центре коррупционного скандала, связанного со злоупотреблениями в ходе переезда музея.