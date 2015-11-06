Калуга, 6 ноября, 2015, 16:57 — ИА Регнум. Торжественное подписание соглашения о дружбе и сотрудничестве между городом Обнинском и городом Тирасполем состоялось накануне в первом наукограде России. Об этом сообщили 6 ноября корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска Калужской области.

Фото пресс-службы администрации Обнинска Калужской области

Гости из Тирасполя уже знакомы с наукоградом, многие их них бывали здесь, вот почему глава администрации Обнинска Владислав Шапша ограничился небольшим представлением города, а затем тираспольцам показали фильм об итогах экономического и социального развития Обнинска за 2014 год.

Основной аспект, интересующий гостей, — сотрудничество в области экономики. Представители Тирасполя хотят развивать свой бизнес и очень заинтересованы в новых рынках сбыта приднестровской сельхозпродукции. В этой связи гостей заинтересовали возможности торгового комплекса «Экобазар». Также гостей интересует сотрудничество в области наукоемких проектов.

Стороны планируют сотрудничество в области культурного обмена между городами. Концерты тираспольских исполнителей и творческих коллективов в Обнинске уже проходили не раз. И артисты из наукограда уже побывали в Приднестровье, в том числе и на праздновании Дня города. Уже достигнута договорённость о том, что артисты из Тирасполя приедут на 60-летие Обнинска.

Для гостей была организована экскурсия по Обнинску и посещение музея истории города. Тираспольцы были приятно поражены экспозицией, посвященной истории наукограда.

Часть делегации, интересующаяся экономическим сотрудничеством, направилась на экскурсию по ОАО «Хлебокомбинат», а советник председателя правительства Приднестровской Молдавской Республики по региональному развитию, генеральный директор научно-производственного акционерного общества «Электромаш» Владимир Трандасир встретился с директором Института атомной энергетики НИЯУ МИФИ Натальей Айрапетовой. Речь шла о сотрудничестве в сфере подготовки кадров и обмена опытом.

Напомним, что среди городов — побратимов Обнинска: Окридж (США, штат Теннесси), Мяньян (Китай, провинция Сычуань) и Висагинас (Литва).