Хельсинки, 6 ноября, 2015, 16:08 — ИА Регнум. Грузооборот лидирующего в сфере транзитных перевозок финского порта Хамина-Котка за январь — октябрь 2015 года сократился на 3,7% и составил 10,7 млн тонн. Резко упали объёмы импортных грузов — на 18,2% до 3,04 млн тонн, говорится в сообщении пресс-службы порта.

shipsupply.ru Порт Хамина-Котка

В финском порту такие показатели объясняют экономической ситуацией в России. Напомним, что Хамина-Котка обслуживает российские транзитные грузы. По оценкам экспертов, их доля в общем грузообороте морской гавани составляет 25−30%.

За отчётный период импорт автомобилей в Россию через порт Хамина-Котка сократился на 69,5%. На четверть сократилась перевалка древесины. По импортным наливным грузам фиксируется падение на 5,6%. Контейнерооборот порта снизился на 4,2% и составил 460 тыс. TEU.

При этом объемы перевалки экспортных грузов увеличились на 3,5%. Здесь значительный рост наблюдается в сегменте пиломатериалов — плюс 17,2% к прошлогодним показателям.

«Ситуация в автомобильных перевозках сегодня действительно тяжелая», — комментирует коммерческий директор порта Хамина-Котка Кюости Маннинен. Все автомобили, которые идут в Россию через Хамину-Котку, сильно подорожали из-за курса рубля, пояснил Маннинен в комментарии ИА REGNUM. Кроме того, автомобильный грузопоток частично переориентировался на российские порты Балтики. У России достаточно собственных мощностей, признают в финском порту. «Автомобильные марки, с которыми мы сейчас сотрудничаем, по-прежнему используют наш порт. Но сам рынок резко сократился», — подчёркивает Маннинен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году объемы перевозок грузов через порт Хамина-Котка составили 13,4 млн тонн, что на 4,2% меньше по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что морская гавань расположена в Юго-Восточной Финляндии недалеко от границы ЕС с Россией. Благодаря своему расположению Хамина-Котка считается важным транзитным пунктом Финляндии.