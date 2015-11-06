Москва, 6 ноября, 2015, 16:00 — ИА Регнум. Как сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта, пассажирские перевозки, за январь-сентябрь 2015 года, между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ сократились на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 26 598 749 чел. При этом перевозки между Россией и странами СНГ увеличились на 6,7% и составили в этом году 5 699 103 чел. Общее количество перевезенных пассажиров за первые три квартала 2015 года составило 32 297 852 человек.

bytransfer.by Аэропорт «Домодедово»

По данным Росавиации, жители России стали чаще летать внутри страны. За январь-сентябрь 2015 года пассажиропоток на внутренних направлениях вырос на 16,1% по сравнению с этим же периодом прошлого года.