Калининград, 6 ноября, 2015, 15:47 — ИА Регнум. Накануне калининградская пресса сообщила об установке уличных тренажёров в курортном городе Светлогорске. Новость, безусловно, позитивная, если бы не одна «мелочь». Спортинвентарь был приобретён в рамках программы приграничного сотрудничества «Литва — Польша — Россия», при этом, если российская сторона на грант сделала проект стадиона (плюс эти бесплатные тренажёры), то литовские партнёры — муниципалитет Паланги — возвели уже целый стадион.

gov39.ru Министр Алла Иванова протестировала уличные тренажёры от программы «Литва-Польша-Россия»

Можно ли на этом примере говорить о «бардаке в России»? Или же изначально существовал диспаритет софинансирования международной программы? Эти вопросы корреспондент ИА REGNUM задал главе Агентства по международному сотрудничеству Калининградской области Алле Ивановой.

«Не нужно искать чёрную кошку там, где её нет, — сказала руководитель агентства. — На уровне программы баланс распределения финансирования между субъектами стран-участниц соблюдён, распределение средств между партнёрами внутри каждого проекта — это вопрос договорённостей и общей согласованности. Где-то больше у российских партнёров, где-то у польских, где-то у литовских».

Иванова привела другой пример, уже «в нашу пользу». В 2014 году на средства программы «Литва — Польша — Россия» в посёлке Янтарном Калининградской области был построен уникальный променад. Сооружение из сибирской лиственницы протянулось на 2 км через глубоководную лагуну. «С польской стороны партнёрами проекта выступили органы местного самоуправления Поморского воеводства, которые у себя провели только фестиваль», — уточнила Алла Иванова.

Кроме того, есть российско-литовский проект ЗАГСа, где большая часть финансирования «ушла» в Калининградскую область. Прежде всего в российском эксклаве была внедрена новейшая система электронного хранения записей актов гражданского состояния, которые идут с 1945 года. В рамках проекта было отмечено, что сегодня в Калининградской области проживает более 14 тыс. граждан Литвы, при этом каждый год регистрируется около 70 русско-литовских браков.

Что касается Светлогорска, то с курортным городом связан один из масштабных проектов программы приграничного сотрудничества «Литва — Польша — Россия». Речь идёт о строительстве очистных сооружений в Приморье.

Всего в рамках программы «Литва — Польша — Россия» выделено около 146 млн евро плюс 10% софинансирования партнёров.