Москва, 6 ноября, 2015, 16:26 — ИА Регнум. В четверг, 5 ноября, состоялись дебаты между лидером движения «Суть времени» Сергеем Кургиняном и президентом Института региональных проектов и законодательства Борисом Надеждиным в рамках передачи «Поединок» на телеканале «Россия 1». Во время своего выступления Надеждин высказал свое мнение по поводу рейтинга лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

russia.tv Дебаты между лидером движения «Суть времени» Сергеем Кургиняном и президентом Института региональных проектов и законодательства Борисом Надеждиным в рамках передачи Сергея Соловьёва «Поединок»

«Мне не нравится политическая система, в которой у одного человека рейтинг 90 процентов, а у ближайшего к нему оппозиционера — Геннадия Андреевича Зюганова — меньше 10. Это означает, что некому сменить власть. Вот в чём проблема», — заявил президент Института региональных проектов и законодательства.

На что наблюдающий полемику российский политический философ и политолог Сергей Черняховский ответил:

«Это означает что такой оппозиционер».

Отметим, что во время дискуссии Борис Надеждин заявил, что главная угроза для национального суверенитета России — само правительство страны, а не деятельность западных политиков:

«Главная угроза национальному суверенитету России — это, к сожалению, смотрите в Украину, родное правительство, которое доводит народ до просто упадка уровня жизни, которое рассказывает народу, что вот мы сегодня туда пойдём, а завтра туда, которое рассказывает народу, что плохо, понижаем зарплаты, повышаем в детском садике плату, отменяем льготы на проезд, потому что кругом враги».

Именно в этом, по мнению Надеждина, причина смуты. Кроме того, политолог отметил, что ошибочно полагать, что главная угроза государству исходит от властей США. По словам Надеждина, стабильность в стране нарушает «то, что привело к распаду Советского Союза»:

«Советский Союз распался не в результате какой-то войны или агрессии, а просто прогнил, люди стали жить хуже. Вот и всё что было», — заявил президент Института региональных проектов.

ИА REGNUM напоминает, в период с 1946 по 1991 год проходила «холодная война» между СССР, странами-союзниками и США также вместе со странами-союзниками. Сам термин ввел дважды становившийся премьер-министром Великобритании и в 1953 году ставший лауреатом Нобелевской премии по литературе Уинстон Черчелль. Он 5 мая 1946 года во время выступления в Фултоне (США) констатировал, что Европа оказалась разделенной и призвал западную цивилизацию объявить войну «коммунизму».