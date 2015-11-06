«Зюганов — плохой оппозиционер»
Москва, 6 ноября, 2015, 16:26 — ИА Регнум. В четверг, 5 ноября, состоялись дебаты между лидером движения «Суть времени» Сергеем Кургиняном и президентом Института региональных проектов и законодательства Борисом Надеждиным в рамках передачи «Поединок» на телеканале «Россия 1». Во время своего выступления Надеждин высказал свое мнение по поводу рейтинга лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
«Мне не нравится политическая система, в которой у одного человека рейтинг 90 процентов, а у ближайшего к нему оппозиционера — Геннадия Андреевича Зюганова — меньше 10. Это означает, что некому сменить власть. Вот в чём проблема», — заявил президент Института региональных проектов и законодательства.
На что наблюдающий полемику российский политический философ и политолог Сергей Черняховский ответил:
«Это означает что такой оппозиционер».
Отметим, что во время дискуссии Борис Надеждин заявил, что главная угроза для национального суверенитета России — само правительство страны, а не деятельность западных политиков:
«Главная угроза национальному суверенитету России — это, к сожалению, смотрите в Украину, родное правительство, которое доводит народ до просто упадка уровня жизни, которое рассказывает народу, что вот мы сегодня туда пойдём, а завтра туда, которое рассказывает народу, что плохо, понижаем зарплаты, повышаем в детском садике плату, отменяем льготы на проезд, потому что кругом враги».
Именно в этом, по мнению Надеждина, причина смуты. Кроме того, политолог отметил, что ошибочно полагать, что главная угроза государству исходит от властей США. По словам Надеждина, стабильность в стране нарушает «то, что привело к распаду Советского Союза»:
«Советский Союз распался не в результате какой-то войны или агрессии, а просто прогнил, люди стали жить хуже. Вот и всё что было», — заявил президент Института региональных проектов.
ИА REGNUM напоминает, в период с 1946 по 1991 год проходила «холодная война» между СССР, странами-союзниками и США также вместе со странами-союзниками. Сам термин ввел дважды становившийся премьер-министром Великобритании и в 1953 году ставший лауреатом Нобелевской премии по литературе Уинстон Черчелль. Он 5 мая 1946 года во время выступления в Фултоне (США) констатировал, что Европа оказалась разделенной и призвал западную цивилизацию объявить войну «коммунизму».