Тольятти, Самарская область, 6 ноября, 2015, 15:29 — ИА Регнум. Компания «АвтоВАЗ» официально представила внешний облик новой модели Lada XRay. Как сообщает пресс-служба автогиганта, новинка была показана в ходе рабочего визита полномочного представителя президента РФ Михаила Бабича в Приволжский федеральный округ.

lada.ru Lada XRay

«До начала серийного производства планируется выпустить около 180 тестовых автомобилей, которые будут использоваться для отработки технологий сборки, настроек систем и агрегатов, проверки безопасности, надежности и долговечности, — говорится в сообщении. — По состоянию на начало ноября уже выпущено 109 тестовых автомобилей».

Отметим, что серийное производство данного автомобиля, созданного в рамках сотрудничества «АвтоВАЗа» с альянсом Renault-Nissan, начнется уже 15 декабря, а продажи новинки запланированы на февраль 2016 года.

Интерьер транспортного средства будет показан дополнительно. Цена на автомобиль Lada XRay также пока неизвестна.