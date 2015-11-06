Москва, 6 ноября, 2015, 14:12 — ИА Регнум. Мещанский районный суд Москвы обязал дизайнера Артемия Лебедева выплатить ветерану Великой Отечественной войны Сергею Крамаренко 1 млн рублей и удалить из своего блога в «Живом Журнале» посты «Хенде Хох, Гитлер капут» и «Город-трус. Йу-Ху». Об этом сообщила «Агентству Москва» пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

Цитата из рекламного ролика сайта Yandex Артемий Лебедев

По ее словам, «суд постановил взыскать с А. Лебедева 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда, а также удалить информацию, оскорбляющую память о Великой Отечественной войне, и опубликовать извинения».

Истец утверждает, что публикации Лебедева отрицают подвиг героев Великой Отечественной войны, оскорбляют память о ней, ее участниках, ветеранах и жертвах, навязывают кардинальную смену ценностей, что недопустимо в стране, в которой почитание ветеранов и жертв войны является историческим долгом государства и общества.

Напомним, что объектами спора стали публикация от 6 февраля 2014 г. и от 9 мая 2014 г., которые дизайнер разместил в своем online-дневнике.