Москва, 6 ноября, 2015, 15:35 — ИА Регнум. В четверг, 5 ноября, на передаче «Поединок» с Владимиром Соловьевым (телеканал «Россия 1») сошлись два политолога: лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян и президент Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин. Во время дискуссии оба обозначили свои позиции по вопросам патриотизма, Крыма и расположения войск НАТО вблизи российской границы.

russia.tv Дебаты между лидером движения «Суть времени» Сергеем Кургиняном и президентом Института региональных проектов и законодательства Борисом Надеждиным в рамках передачи Сергея Соловьёва «Поединок»

Сергей Кургинян решил выяснить, считает ли Надеждин призывы российского гражданина к бомбардировке Севастополя Шестым флотом США патриотизмом или коллаборационизмом.

«Когда нам говорят, что вообще нет антипатриотизма, что нет коллаборационизма и всего остального, скажите, пожалуйста, фраза российского гражданина о том, что после присоединения Крыма Шестой флот США должен нанести удар по Севастополю — эта фраза патриотична? Это коллаборационизм? Что это такое?» — спросил Кургинян.

Оба политолога сошлись на том, что иначе как «бредом сумасшедшего» нельзя назвать это явление. Более того, Кургинян и Надеждин выяснили, что такая позиция политтехнолога и публициста Станислава Белковского отвратительна.

Однако далее, когда речь пошла о военной обороне страны, лидеру движения «Суть времени» удалось выявить противоречия в словах противника:

«Когда говорят: «А какое вам дело до того, будет увеличено или сокращено подлетное время американских ракет до Москвы?» — вы эту позицию поддерживаете?»

Борис Надеждин ответил, что лучшая защита от любых ракет, в том числе и американских, — это выстраивать понятные отношения со своими соседями, а не тратить большие суммы денег на поддержку военной обороны страны.

«Вот тогда никакие ракеты к нам никогда не будут летать», — заявил Надеждин.

Однако на вопрос Кургиняна, приближение НАТО к границам России — это хорошо или плохо, Надеждин не смог уклониться от ответа:

«Это плохо!» — заявил он. Но добавил, что не согласен с тем, что на оборону страны выделяются большие суммы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 5 ноября в рамках передачи «Поединок» с Владимиром Соловьевым встретились лидер «Сути времени» Сергей Кургинян и президент Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин. Главной темой дебатов стал вопрос патриотизма и различных его проявлений, так как в среду, 4 ноября, в России отмечали День народного единства.