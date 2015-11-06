Калуга, 6 ноября, 2015, 13:26 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутат городского парламента Максим Платов приняли участие в приёмке работ по установке новых детских площадок.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили 6 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, во дворе дома № 14 по площади Победы появился детский городок — с многофункциональным игровым комплексом, велодорожками, зоной отдыха и противоударным покрытием.

Жители близлежащих домов работой строителей остались довольны и искренне благодарили депутатов и подрядчиков, акт приёмки был подписан без замечаний.

«Сегодня состоялась приемка новой детской площадки. Вокруг расположено много жилых домов, проживает много молодых семей, отрадно видеть, что площадка востребована. И счастливые улыбки играющих на ней детей — лучшая награда за слаженную работу депутатов, жителей, территориальной общины и подрядчика. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, весной мы проведем субботник и вместе с жителями посадим деревья и цветы, также необходимо будет решить проблемы с освещением», — сказал глава Калуги Александр Иванов.

Депутат Максим Платов отметил: «Замечательная площадка! Мы пообщались с родителями, и, как оказалось, многие из них привозят своих детишек сюда из других микрорайонов, что говорит об уникальности данного комплекса. Комиссия тщательно проверила все объекты площадки, все они выполнены со строгим соблюдением технологий и мер безопасности. Уникально и покрытие, маленьким калужанам будет комфортно не только бегать, но и учиться ходить на таком покрытии, ведь при случайном падении оно намного безопаснее асфальта».

Также без замечаний была принята новая детская площадка во дворе дома № 76 по улице Кирова, и здесь жители были рады появлению нового игрового комплекса

«Прекрасная площадка! Живем мы на улице Постовалова, а гулять приходим именно сюда. Сейчас дети еще не осознают, но в будущем они обязательно оценят заботу городских властей. Я уверена, что они будут ценить и беречь такой замечательный подарок. Я вот гуляю с внучкой и никак не могу увести ее домой, настолько ей тут нравится. Спасибо вам большое!» — сказала калужанка Елена Никитина.

«Приятно слышать такие теплые слова от жителей! Это значит, что наша работа приносит свои плоды. Мы будем продолжать упорно работать, строить и озеленять, благоустраивать и приводить в порядок наш с вами любимый город, уверен, что опорой нам будут территориальные общины и наши активные жители», — считает Александр Иванов.

Также депутаты осмотрели отремонтированные тротуары и дворы по улице Жукова.

Ранее к работе подрядчика была высказана масса претензий, на за последнее время ситуация изменилась к лучшему: был убран строительный мусор и восстановлено плиточное покрытие.

«Сегодня мы осмотрели улицу Маршала Жукова на участке от пересечения с улицей Максима Горького до Фридриха Энгельса, — рассказал глава городского самоуправления Александр Иванов, — если две недели назад мы видели, что участок тротуара был выполнен некачественно, были замечания по укладке тротуарной плитки, то сегодня картина более оптимистичная. Подрядчики прислушались и устранили замечания, газоны приведены в надлежащее состояние, все примыкания к бордюрам выполнены по технологии. Замечаний к выполненным работам у меня нет».

Ремонт двора дома № 6 по улице Жукова также не вызвал нареканий у депутатов: качество нового асфальтового покрытия и бордюров соответствует нормативам.