Киев, 6 ноября, 2015, 13:14 — ИА Регнум.



Битва за Днепр (август — ноябрь 1943г.)

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6 ноября 1943 года от гитлеровцев был освобождён Киев. Наступательная операция, этому предшествовавшая, была кульминацией всего военного опыта Советской армии и командования. Она была подобно тому, как боксёр, видящий, что противник привык и приноровился к его стилю боя, незаметно собирает все силы и резко наносит совсем неожиданный и несвойственный ему удар. Огромные массы войск были скрытно, ночью и в условиях строгой маскировки переброшены почти на 200 километров. Враг был сперва отвлечен сравнительно слабыми ударами с «привычной» для себя стороны, а потом ошеломлён, дезориентирован мощнейшим ударом с ещё недавно слабого Лютежского плацдарма.

22 июня 1941 года в открытое противостояние на арене мировой истории вступили два мощных бойца, оба молодые, оба с глубокими корнями и хорошей школой исторических битв — СССР и гитлеровская Германия. Первый славился своей мощью и выносливостью, своими непревзойденными габаритами и потенциалом, но ещё не имел большого опыта в жестоком спорте под названием война. Второй же, более опытный и технически оснащённый, даже не имея столько физических сил и ресурсов своего организационного организма, умел уже собрать всю силу в один мощный сокрушительный удар и не раз доказал это на деле.

Весь мир смотрел на то, как сшиблись два государства, два строя, два народа. Опытный, неоспоримый чемпион Европы поначалу мастерски обходил оборону неуклюжего богатыря, нанося ему все более и более чувствительные удары, каждый из которых, казалось, вот-вот сокрушит его. Зимой сорок первого, когда отступать было уже некуда, советский витязь ценой невероятных усилий бросился на врага и охладил его пыл. Никто не скажет точно, за кем остался тот раунд.

Боец в красном судорожно, спешно, на горьком опыте постигал науку войны, на каждую его задумку у противника в черном уже был заранее заготовлен ответ, у него уже была четкая система боя: был обман, уход, контрнаступление. Каждый малый успех красного был куплен невероятными усилиями, которые давно сломили бы не столь мощного физически и духовно борца. Новый критический момент наступил на берегах Волги. Снова отчаянный рывок и снова, на грудь принимая противника, удалось остановить и отбросить ненавистного захватчика.

Так не могло продолжаться. Запас ресурсов, моральных, человеческих, технических, организационных, не был вечен. Должна была появиться новая тактика, тактика, которая стала бы ответом на отработанную противником схему, которая бы сломала картину боя, заставила бы уже его импровизировать и на ходу, в спешке, принимать необдуманные решения.

И такая тактика появилась. Это потом военные историки назовут её «характерной для Советской армии того периода тактикой глубокого охвата», а тогда это был рождённый в муках ответ на танковые прорывы и массированные наступления. Эта тактика вырабатывалась на практике, путём проб и ошибок, закаливалась в боях малого и среднего масштаба и в полную силу и с полным успехом была применена только в середине войны, ровно 72 года назад в битве за Днепр.

Победа в этой битве и освобождение Киева стали не только очередными психологическими вехами на пути к Победе, не только тактическим и стратегическим триумфом, не только освобождением от оккупационного гнета тысяч советских граждан, огромного промышленного комплекса, важного транспортного узла, не только первым публичным разоблачением кошмарной природы фашизма — обнаружением в Бабьем Яру места массовой казни. Эта победа — победа нового для Великой Отечественной войны типа, ознаменовала становление равенства тактических и стратегических потенциалов командований двух противоборствующих государств. Теперь дело шло о противоборстве только лишь духа и выдержки двух народов и организационной прочности их государств. В искусстве войны они сравнялись.