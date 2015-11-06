Вильнюс, 6 ноября, 2015, 13:07 — ИА Регнум. Экспертное сообщество Литвы недовольно англоязычным названием страны «Lithuania» и хочет продвигать в англоязычной среде новое название «Lituania», что бы звучание было не «Литфьюэния», а «Литуания», что, по мнению ряда экспертов, гораздо благозвучнее, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 6 ноября.

Башчанская (Бошканская) плита — один из древнейших известных памятников глаголицы, XI в

Идея принадлежит экономисту Жигимантасу Лаурицасу. По его мнению, которым он поделился в социальной сети Facebook, после чего его запись стала одной из самых обсуждаемых в литовской блогосфере, это позволит успешнее продвигать имя Литвы на международной арене. С ним сразу же согласился широкий ряд экспертов.

Любопытно, что главным аргументом стало то, что в английском языке используется латинское название страны Lithuania, но в латинском языке нет звука H, соответственно, оригинальная транскрипция и должна быть «Литуания», что, по мнению авторов идеи, ближе к первому упоминанию страны в хрониках 1009 года, где эта местность называется как «Litua/Litva».

По логике автора, получается, что в современном мире самое близкое архаичное звучание страны сохранилось в русском языке — «Литва», которое даже ближе соответствует упоминаниям в Кведлинбургских анналах. Впрочем, автор идеи на этом не заостряет внимание, и предлагает продвигать имя Lituania.

Отметим, что этот пример можно отнести к прочим регулярным попыткам небольших государств навязывать свои языковые нормы другим языкам. Так, относительно недавно, Грузия просила саму Литву изменить произношение своей страны с «Грузия» на «Джорджия» — по этому поводу даже собиралась языковая комиссия. Аналогичная просьба Литве ранее была адресована из Белоруссии, которая попросила называть её не «Балтарусия» по-литовски, а именно «Беларусь». Белорусские чиновники, видимо не знают, что Белоруссию в Литве чаще называют «Гудия».

С подобными просьбами или требованиями сталкивается и русский язык, когда у России просят ломать нормы собственного языка и использовать Таллинн вместо Таллина, Кыргызстан вместо Киргизия, Алматы вместо Алма-Ата и и т.д.

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