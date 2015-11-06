Москва, 6 ноября, 2015, 12:37 — ИА Регнум. Политическое осмысление отношений России и США свидетельствует о том, что мировая общественность впервые за долгие годы с интересом анализирует возможности России как альтернативе — силе США по реальному урегулированию Сирийского вопроса. Об этом заявил заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, комментируя корреспонденту ИА REGNUM роль России и США в сирийском конфликте.

www.rea.ru Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин

После распада СССР, в мире целенаправленно формировалось мнение о том, что только США могут самостоятельно диктовать условия и определять вектор развития других стран. И все бы было так, если бы мир не стало лихорадить от американских проектов «цветных революций» типа «арабская веска» и борьбы по-американски с террористами ИГ, которых сами и «выпестовали для борьбы с неугодными режимами». Однако вседозволенность и претензии США на «исключительность» в мире, споткнулась о законные военно-политические действия России. Мы не позволили «схомячить Сирию». Новая реальность — Россия не дает проводить политику двойных стандартов Западным странам.

Статистические подходы к проблеме свидетельствуют о том, что более года США во главе коалиции наносили авиаудары в Сирии, а контролируемые территории ИГ только расширялись сама террористическая организация, только укреплялась. А за месяц боевой операции ВКС РФ в Сирии началось наступление сирийских вооруженных сил в результате освобождено уже более 50 населённых пунктов от боевиков ИГ. Более 600 тыс. членов семей боевиков перебрались из Сирии в Ирак. Более 800 тыс. сирийских беженцев уже вернулись обратно в страну и в основном разместились рядом с российской авиационной базой в Латакии.

Рельеф статистики наталкивает на ряд вопросов: какие задачи в Сирии перед собой ставили США и какие задачи решает Россия?

С одной стороны, все понимают, что США в Сирии борются с мировым терроризмом, такназидательно информируют СМИ мировое сообщество, а на самом деле их волнует только свержение законного Президента Сирии Б. Асада и дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке в своих интересах. Россия в Сирии, прежде всего, конкретно обеспечивает свою безопасность. Российские военные проводят самую открытую военную операцию в мировой истории, когда Министерство обороны РФ, практически в режиме он-лайн выкладывает в Интернете все результаты российской военно-воздушной кампании.

С другой стороны, здравый смысл требует объяснения того, почему США пытались и пытаются по-своему плану реконструировать проблему Сирии, а именно без разрешения на то Совета безопасности ООН и без согласования с законным правительством этой страны. Россия в Сирии начала военно-воздушную операцию не спонтанно. Этому способствовали итоги многих двухсторонних переговоров Владимира Путина с руководителями государств Ближневосточного региона. Затем последовал официальный призыв президента России с высокой трибуны ООН к созданию широкого антитеррористического Международного фронта. Было принято решение Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по использованию ВКС России за пределами страны.

Эти и ряд других логически обоснованных внешнеполитических действий позволили Западу сделать заключение о том, что Владимир Путин в настоящее время — доминирующая фигура в мире и естественно такого рода суждения коллег вызывает приступы раздражения у президента США Барака Обамы, что приводит порой к трудно объяснимой логики в его действиях по сирийскому вопросу.

Эффективные авиаудары ВКС РФ, успешные пуски крылатых ракет «Калибр» Каспийской флотилии по объектам ИГ в Сирии заставили политиков и военных США признать, что у России есть современное вооружение, есть высококлассные специалисты по его использованию и есть политическая воля по разумному его применению. США, которые имеют военный бюджет в 10 раз больше РФ, теперь осознают, что не в деньгах преимущество, а еще существуют российские асимметричные формы адекватного военно-политического ответа. Однако американская сторона в информационном пространстве постоянно стремится опорочить действия России в Сирии. Например, американцы рассылает сообщения, в которых говорится, что в результате авиаударов ВКС РФ в Сирии гибнут мирные жители.

Отметим, что ранее западные СМИ, а затем и политики, утверждали, что жертвами авиаударов становятся не боевики «Исламского государства», а представители сирийской оппозиции. Однако никаких подтверждений данной информации нет. По мнению представителя когда-то бывшей умеренной оппозиции Али Салимосадом, умеренной оппозиции в Сирии не существует. Они ушли или в ИГ или в сирийские вооруженные силы. Также сообщалось о том, что российские силы якобы нанесли удары по госпиталям, но эту информацию опровергли в Москве и сотрудники международного комитета Красного Креста в Сирии.

Кто сегодня может помочь Сирии? Получается, что тяжелейшую роль комплексного урегулирования сирийского вопроса взяла на себя Россия, но и здесь парадоксы. Например, российские военные первые предложили Меморандум о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. Американские военные достаточно долго в таких условиях размышляли и потом согласились. У политиков все обстояло еще запутаннее. Для выработки политического консенсуса россияне предложили встречу политиков на высоком уровне. Однако делегацию РФ во главе с председателем правительства Дмитрием Медведевым США принять отказались, потом засомневались и стали активно генерировать идею о необходимости политического урегулирования. Последовали смягчения политических условий, например, Администрация президента США, которая ранее настаивала на немедленном уходе Башара Асада, теперь готова согласиться с тем, чтобы президент Сирии остался на своем посту — на время переходного периода, который продлится несколько месяцев. Как образно отметил Владимир Путин: «каша в головах тех», кто затеял из вне насаждать лучшую жизнь в Сирии и других странах Ближнего Востока. При этом, американцы уже признают активную роль России в урегулировании конфликта в Сирии, например, по мнению советника американского госдепартамента Тома Шэннона — «Россия и Иран изменили ситуацию в регионе».

«Таким образом, мир в Сирии приобретет очертания только при совместных согласованных действиях России и США. На переговорах в Австрии уже наметились подвижки к поиску мира в Сирии. Выработано 9 условий его осуществления. Однако пока Джон Керри договаривается по вопросам мирного урегулирования с Сергеем Лавровым в Вене, Барак Обама посылает 50 американских спецназовцев в Сирию. Вот поистине, как в русской пословице: «Одна рука не ведает, что делает другая». Следует, конечно, признать, что Россия обошла США в Сирии по всем вопросам и с этим США согласиться не просто, потому для России еще будут построено много «козней» и во многих точках нашей планеты, что предположительно затянет политический процесс мирного урегулирования в Сирии», — резюмировал эксперт.