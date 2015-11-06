Париж, 6 ноября, 2015, 12:21 — ИА Регнум. В свете происходящих в мире событий нельзя допускать политизации культурных и научных вопросов. Об этом 6 ноября в Париже в ходе встречи с гендиректором ЮНЕСКО Ириной Боковой заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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«Время сейчас непростое, заботиться и сохранять культуру и науку особенно важно. Нельзя допустить их использования в подковерных играх, нельзя допустить политизации этих вопросов».

Он пожелал Боковой успехов в проведении генеральной конференции ЮНЕСКО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время Сергей Лавров примет участие во встрече в формате «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе.