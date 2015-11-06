Москва, 6 ноября, 2015, 12:17 — ИА Регнум. В Госдуме не видят перспектив в требованиях от России компенсации ущерба от некоей «советской оккупации» стран Прибалтики, однако настаивают на готовности к таким недружественным шагам. «Правовых перспектив я не вижу, но шум какой-то вокруг этого будет», — заявил корреспонденту ИА REGNUM 6 ноября первый замглавы фракции «Справедливая Россия», первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Михаил Емельянов.

ridus.ru Михаил Емельянов

«Поэтому надо готовиться и юридически — на всякий случай, и информационно с точки зрения противодействия таким недружественным шагам этих государств», — считает парламентарий.

По мнению депутата, в моральном плане эти государства тоже не имеют права ничего требовать. «Надо посмотреть уровень их развития до так называемой «советской оккупации» и какими они вышли из Советского Союза, сколько было построено объектов инфраструктуры, объектов социальной и транспортной инфраструктуры, производственной инфраструктуры, надо помнить, что уровень жизни, который население этих территорий имело при Советском Союзе, они не достигли до сих пор», — указал Емельянов.

Готовиться к претензиям России следует, полагает парламентарий, «в условиях обострения отношений с Западом все-таки мелкие государства, которые стремятся выслужиться перед своими партнерами, будут придумывать всякие гадости против России». «Я не исключаю, что на каком-то уровне они будут поддержаны. Но если посмотреть на ситуацию объективно, то никаких правовых оснований для таких исков нет», — говорит он.

«Все-таки эти действия носят скорее пиаровский характер, это давление на Россию в целях разжигания русофобии в этих государствах и европейских государствах. Также цель — напомнить о себе, ведь об их проблемах Европа и США давным-давно позабыли, им надо напомнить о себе, получить какие-то деньги», — заключил Емельянов.

Читайте также: Страны Прибалтики хотят посчитать «ущерб от советской оккупации»

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министры юстиции Латвии Дзинтарс Разначс и Эстонии Урмас Рейнсалу подписали в Риге (Латвия) совместную декларацию о необходимости подсчета и возмещения ущерба, который был якобы причинен так называемой советской оккупацией. Ожидается, что документ будет направлен в Вильнюс, где его подпишет министр юстиции Литвы Юозас Бернатонис. Вместе с тем Латвия уже подсчитывала «ущерб», якобы нанесенный «советской оккупацией». Специально созданная правительственная комиссия посчитала, что ущерб этот равен €300 млрд.