Ереван, 6 ноября, 2015, 12:02 — ИА Регнум. Правительство Армении делает все возможное для того, чтобы как можно скорее перевезти на родину останки армянских летчиков, погибших 4 ноября в Южном Судане. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян.

Потерпевший крушение «Ан-12БК». REUTERS/Stringer

Рано утром 4 ноября недалеко от аэропорта в столице Южного Судана Джубе (Juba) потерпел крушение самолет советского производства «Ан-12БК» с таджикским регистрационным номером EY-406. Самолет упал в 800 метрах от аэропорта в Джубе. Источник агентства Рейтер стал свидетелем падения самолета на один из небольших островов в реке Белый Нил, где живут люди.

Информацию о гибели пяти армян подтвердили Министерство иностранных дел и Министерство территориального управления и чрезвычайных ситуаций Республики Армения. МИД отметил, что летчики были гражданами Армении. Погибли: Геворк Товмасян (командир), Самвел Амбарцумян (второй пилот), Самвел Мкртчян (бортинженер), Армен Антонян, Сурен Петросян (авиатехники).

По информации издания hetq. am, «Ан-12БК» с заводским номером 1 347 704 был произведен на Ташкентском авиационном заводе в 1971 г. Первый полет самолет выполнил 26 февраля 1971 года, а в апреле того же года он поступил в эксплуатацию. Первым эксплуататором стал «Аэрофлот», точнее его магаданский филиал. Спустя некоторое время самолет был арендован ООН. После развала СССР, в 1993 г., «Ан-12БК» перешел к российской компании «Магадан Авиа Лизинг» (RA-11 102). В начале 2000-х «Ан-12» уже летал в Африке, а потом был зарегистрирован в реестре самолетов Киргизии как EX-163. Согласно russianplanes.net, с 2007 г. самолет имел армянскую прописку. Под номером EK-11 102 он эксплуатировался армянской компанией South Airlines.

С 2008 г. «Ан-12» летал под цветами компании «Тарон-Авиа» и имел армянский номер EK-12 704. В 2014-ом самолет перешел к таджикской компании Asia Airways (EY-406), которая и была его последним эксплуататором.

В Армении нет официальной статистики о том, сколько армянских летчиков погибло, работая за рубежом, в том числе и в Африке. По неофициальным данным, которые приводит армянская пресса — за последние 15 лет только на африканском континенте погибло 15 армянских летчиков. А с 2003 г. по сей день произошло 12 трагических инцидентов с участием армянских летчиков и самолетов с армянской пропиской.

17 ноября 2003 г. потерпел крушение Ан-12БП с суданской пропиской. Погибли 13 человек, в том числе шесть членов экипажа — четверо армян и двое узбеков.

В 2004 г. в Судане потерпел крушение грузовой самолет АН-12, в результате чего погибли четверо армянских летчиков — члены экипажа.

В 2004-ом г. в Экваториальной Гвинее были задержаны 6 армянских пилотов, которых обвинили в причастности к попытке государственного переворота, что они категорически отрицали. Летчики оставались под арестом больше года и были освобождены в 2005-ом.

В августе 2012 г., опять-таки в Судане, потерпел авиакатастрофу суданский самолет АН-26, среди членов экипажа которого был один армянин. Жертвами авиакатастрофы стали не только пилоты, но и министры, политические и военные деятели этой страны.

Последний трагический случай произошел 30 ноября 2013 г. недалеко от столицы Конго Браззавиля, когда самолет Ил-76Т (EK-76 300) упал на жилые дома. И хотя этот самолет эксплуатировал местный оператор, он принадлежал армянской компании «Ридж Эйрвейс», по некоторым данным, принадлежащей заместителю начальника генштаба ВС Армении, генерал-лейтенанта Степана Галстяна. Погибли пять членов экипажа — все армяне и и двое сопровождавших их местных полицейских. На земле жертвами падения самолета стали 32 человека, около 20 получили ранения.

Эксперты управления гражданской авиации Южного Судана не исключают, что причиной аварии «Ан-12БК» могла быть перегруженность самолета. По некоторым сведениям, суданские власти сообщили, что из-за перегрузки самолет не смог набрать нужную высоту и врезался в холм.

Такое же мнение выразил и источник LifeNews в Росавиации, заявив, что «Ан-12БК» — гражданский аналог военно-транспортного самолета «Ан-12», используемый в коммерческих целях. Его максимальная загрузка — 21 тонна, но в странах третьего мира загрузка достигает 30−35 тонн. Украинское предприятие «Антонов», являющееся конструктором самолета, заявило, что права на его эксплуатацию не было, поскольку самолет не прошел своевременное техобслуживание и летный ресурс не был продлен. Неизвестно также, работал ли самолет законно или использовался, так сказать, «черными перевозчиками».

Сейран Саргсян, который в советские годы был командиром самолета, рассказал одному из армянских изданий, что уже шестой экипаж армян погибает в Африке. «Даже не спрашивают, сколько груза можно поднимать, а если вдруг станешь возражать, наставляют на тебя автомат и говорят: столько-то должен поднять», — заявил Саргсян.

Специалисты утверждают, что армянские пилоты вынуждены осуществлять полеты на самолетах, у которых истек срок эксплуатации, поскольку у них нет альтернативы. В Армении практически невозможно найти работу пилота, так как в стране отсутствуют перевозчики. А те несколько авиакомпаний, которые зарегистрированы в Армении также выполняют полеты на Ближнем Востоке и Африке.