Калуга, 6 ноября, 2015, 11:41 — ИА Регнум. В калужском регионе сохраняется высокий уровень преступлений коррупционной направленности, сообщили 6 ноября корреспонденту ИА REGNUM в областном Управлении ФСБ России.

nklg.ru Каждому из подсудимых назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн. 890 тысяч рублей

Так, по информации ведомства, в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ пресечена преступная деятельность главного инженера Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-производственное объединение «Тайфун» Анатолия Полякова и начальника полигона этого объединения Николая Шатрова, подпадающая под признаки преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

Было установлено, что представители интернет-провайдера ООО «Техноком» в период с марта 2012 года по январь 2014 года ежемесячно перечисляли безналичным переводом на банковскую карту «Маэстро», оформленную на А. Полякова, денежную сумму в размере 40 тыс. рублей за предоставление услуг по незаконному размещению оборудования данной коммерческой структуры на метеомачте, установленной на полигоне «НПО «Тайфун».

20 октября 2015 года приговором Обнинского городского суда А. Поляков и Н. Шатров были признаны виновными в совершении данного преступления. Каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн. 890 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 9 месяцев 2015 года в Калужской области было обнаружено 133 преступления коррупционной направленности. Выявлено 62 факта взяточничества.