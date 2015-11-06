Самара, 6 ноября, 2015, 11:33 — ИА Регнум. Открытие скульптурной композиции, посвященной Дяде Стёпе — милиционеру, состоится 6 ноября в Самаре на пересечении улиц Ленинградской и Молодогвардейской. В мероприятии примут участие статс-секретарь — заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов, начальник ГУ МВД России по Самарской области Сергей Солодовников, ветераны органов внутренних дел, воспитанники Самарского кадетского корпуса МВД России. В качестве почетных гостей на церемонию приглашены автор произведения — известный скульптор, президент Российской академии художеств, народный художник СССР и РФ Зураб Церетели, президент Российского фонда культуры Никита Михалков и Юлия Субботина — сын и вдова Сергея Михалкова.

ГУ МВД России по Самарской области Макет памятника Дяде Стёпе

Денежные средства на установку самарского Дяди Стёпы собирали всем миром: действующие сотрудники органов внутренних дел, ветераны ведомства. Основную финансовую помощь оказали почетные граждане Самары и Самарской области Анвар Бульхин и Юрий Егоров.

Поэтический шедевр Сергея Михалкова «Дядя Стёпа» был написан 80 лет назад. Но и сегодня «дядю Стёпу уважают все, от взрослых до ребят», «знают взрослые и дети, весь читающий народ», что «он шагает по району / От двора и до двора, / И опять на нем погоны, / С пистолетом кобура». Примечательно, что в 70-е годы в Куйбышеве жил и работал свой Дядя Стёпа — милиционер, которого знали и уважали многие горожане. Правда, фамилия его была не Степанов, а Малинин. Почти тридцать лет маршрут патрулирования Олега Малинина пролегал как раз в том месте, где появится скульптурная композиция.

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