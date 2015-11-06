Камызяк, Астраханская область, 6 ноября, 2015, 11:24 — ИА Регнум. В Астраханской области удалось остановить распространение огня в Астраханском государственном заповеднике. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС 6 ноября. По информации заместителя директора заповедника Галины Замятиной, пожар был локализован сегодня в половине третьего ночи на площади ориентировочно 24 га.

30.mchs.gov.ru Пожар в Астраханской государственном заповеднике локализован

Напомним, сообщение о том, что на территории Дамчикского участка государственного заповедника в Камызякском районе горит тростник, поступило накануне 17:35. Площадь, поврежденная пожаром, составила порядка 24 гектаров. В МЧС уточнили, что огонь биосферному заповеднику и населенным пунктам не угрожал. Ближайший из населенных пунктов — Дамчик — находится в 10 км, кроме того распространится огню не дадут водные преграды — протоки и ереки.

В тушении пожара были задействованы более 30 человек, а также пять единиц спецтехники.

Добавим, что с 5 по 25 ноября в Астраханской области вновь введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Соответствующий приказ подписан руководителем региональной службы природопользования и охраны окружающей среды. Помимо этого, до 30 ноября в регионе действует особый противопожарный режим. В это время на территории лесного фонда и территориях, примыкающих к нему, запрещено разводить костры, жечь мусор, стерню, проводить любые виды пожароопасных работ. В лесах патрулируют оперативные группы по выявлению и пресечению фактов нарушений правил пожарной безопасности.

Напомним, крупный пожар в Астраханском государственном биосферном заповеднике произошел весной текущего года. В конце апреля огонь с сопредельной территории перебросился на Обжоровский участок. Распространению возгорания поспособствовал усилившийся ветер. Тушили пожар более трех суток — с 24 апреля. Локализовать возгорание на площади 5 га удалось только к 04:00 27 апреля. С огнем на земле боролись свыше 100 сотрудников МЧС и работников заповедника, к тушению пожара также привлекали и вертолет. Ущерб, нанесенный пожаром заповеднику, превысил 440 млн рублей.

Для справки: Астраханский заповедник был создан в 1919 году с целью сохранения и изучения природных комплексов и генетических фондов дельты Волги и побережья Каспия. В 1984 году ему присвоен статус биосферного. Территория заповедника состоит из трех кластеров, расположенных в западной (Дамчикский), центральной (Трехизбинский) и восточной (Обжоровский) частях дельты Волги. Их границы проходят по территориям Камызякского, Икрянинского и Володарского районов Астраханской области. Общая площадь его составляет почти 68 тыс. га, а акватория — более 12,2 тыс. га.