Вашингтон, 6 ноября, 2015, 10:58 — ИА Регнум. В возрасте 89 лет скончался Джордж Баррис, создатель культового «бэтмобиля» для телесериала 60-х и главный дизайнер Голливуда. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил сын Барриса Бретт.

www.facebook.com/VintageLosAngeles Джордж Баррис и его легендарный Бэтмобиль

«С прискорбием пишу, что мой отец, легендарный король кастомайзинга, переехал в гараж побольше — на небо. Он скончался во сне, окруженный любящей семьей», — написал сын Джорджа Барриса.

Джордж Баррис родился в 1925 году в Чикаго. За голливудским дизайнером заслуженно закрепилось звание легенды американского кастомайзинга, то есть переработки или декорирования старых предметов. Путь к звездам был не из легких: для начала после Второй мировой войны Джордж Баррис вместе с братом Сэмом открыли автоклуб Kustom Car Club. Время после постижения работы Джордж использовал на разработку и создание моделей самолетов и автомобилей.

При этом кузова создаваемых автомобилей он придумывал и воплощал самостоятельно. Потом в Лос-Анджелесе Баррес открыл свой первый магазин кастом-каров. Впервые в кинематографе появились изобретения дизайнера в фильмах Альфреда Хичкока, а также в киноленте «Машина времени».

Показ в кинолентах автомобилей, созданных дизайнером, принес Баррису заказы напеределку личных авто голливудских звёзд. Так, например, Элвис Пресли хотел, чтобы его Rolls-Royce был усыпан драгоценными камнями.

Самое знаменитое творение Барриса — Бэтмобиль, созданный в 1966 году. Легендарный дизайнер машин взял за основу концепт-кар Ford Futura 1955 года. А в 2013 году продали на аукционе в США за рекордные 4,6 миллиона долларов.