Вашингтон, 6 ноября, 2015, 10:52 — ИА Регнум. Заражение человека раком от ленточного червя впервые в истории зафиксировано учёными Центра контроля и профилактики заболеваний (США), пишет New England Journal.

npr.org Карликовый цепень. Микрофотография

Уточняется, что переносчиком рака явился карликовый ленточный цепень. Паразит выявлен у жителя города Медельин (Колумбия, США), которому десять лет назад был поставлен диагноз ВИЧ. Он обратился в медицинское учреждение с жалобами на ухудшение самочувствия, в частности на потерю веса, лихорадку и усталость.

В ходе обследования у мужчины выявили несколько небольших опухолей на внутренних органах: в лёгких, печени, надпочечниках и лимфатических узлах. Переносчик был выявлен в ходе генетического анализа опухолей.

Автор исследования Атис Мюхленбас прокомментировал результаты анализов.

«Мы были поражены, когда нашли этот новый тип рака, который передается от ленточных червей человеку. Это редкость, но тем не менее этот паразит распространен во всем мире, и миллионы людей страдают заболеваниями типа ВИЧ, которые ослабляют их иммунную систему», — сказал он.

Атис Мюхленбас подчеркнул, что жизнедеятельность возбудителя необходимо изучать далее.