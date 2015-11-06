Брянск, 6 ноября, 2015, 10:43 — ИА Регнум. В Брянске от подачи электроэнергии отключена шестая тяговая подстанция МУП «Брянское троллейбусное управление». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 ноября сообщили в пресс-службе филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго».

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«Сегодня с утра мы отключили шестую тяговую подстанцию в Володарском районе Брянска. Сейчас там часть троллейбусов не ходят, на маршрутах они заменены на автобусы», — сказала собеседница агентства.

Почему отключили только одну подстанцию, хоть и обещали оставить без электроэнергии все четыре, пресс-секретарь не уточнила.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая угроза отключения прозвучала 14 октября. После этого городские власти пообещали выплатить половину долга до 22 октября. Свое обещание они сдержали.

Следующее отключение должно было произойти 28 октября. Тогда МУП «Брянское троллейбусное управление» предоставило гарантии оплаты части долга за электроэнергии.

30 октября «Брянскэнергосбыт» пообещал отключить четыре тяговые подстанции МУП «Брянское троллейбусное управление» из-за того, что компания до сих пор не предоставила утвержденный график погашения задолженности. Долг управления за электроэнергию с учетом текущих платежей составляет 9,8 млн рублей.

ИА REGNUM отмечает, что за городские троллейбусы вступились некоторые депутаты Госдумы РФ. Так, Сергей Миронов призвал не лишать городов троллейбусов. Среди прочих проблемных регионов была отмечена и Брянская область.

«Чиновники прекрасно понимают, что этот вид транспорта — дотационный, его необходимо субсидировать. И делать это следует, не дожидаясь банкротства. Договариваться с кредиторами, энергетиками, федеральным центром. Ограничивать аппетиты частных перевозчиков на данных маршрутах, чтобы сохранить социально значимый транспорт, особенно важный для льготных, малоимущих категорий. Отказываться от основного вида транспорта в крупном областном центре, пересаживая всех пассажиров на более дорогие «маршрутки» недопустимо», — передаются в пресс-релизе слова Сергея Миронова.