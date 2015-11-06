Москва, 6 ноября, 2015, 10:25 — ИА Регнум. В России спрос на туры Египет резко сократился. По оценкам экспертов, восстановление темпов продаж займет от десяти дней до двух недель. Между тем в настоящее время отказов и аннуляций от уже купленных туров нет, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Василий Поленов. Египет. Большие пирамиды Хеопса и Хефрена

По данным АТОР, заявок по Египту меньше, чем обычно в этот период, но туроператоры надеются на активизацию продаж к Новому году.

В настоящее время отмечается стабильный спрос на направлении ОАЭ. По оценкам экспертов, эта страна может принять часть туристов, отказавшихся от идеи приобретать туры в Египет.

Отметим, что российские власти пока не давали никаких особых рекомендаций по посещению Египта. Росавиация не отменяла полеты в эту страну.

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Между тем иностранные авиакомпании отказались от полетов в Египет до выяснения причин катастрофы А321 «Когалымавиа».

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Напомним, российский лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение в 100 км от города Эль-Ариш, на Синайском полуострове 31 октября около 07:20 (мск). Погибли 224 человека.