Абакан, 6 ноября, 2015, 10:22 — ИА Регнум. События Хакасии 5−6 ноября в нашем специальном обзоре.

pravo.gov.ru Фрагмент указа президента РФ

Из Тульской области в Хакасию

Денис Попов назначен прокурором Хакасии на пятилетний срок. Как передает корреспондент ИА REGNUM, соответствующий указ за подписью президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 5 ноября.

Добавим, на официальном сайте республиканской прокуратуры информация о руководстве пока не обновилась. В качестве и. о. прокурора республики там значится Николай Макеев.

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ИА REGNUM ранее уже сообщало, что прокурором Хакасии станет государственный советник юстиции 3-го класса Денис Попов. Хакасские парламентарии на внеочередной сессии в августе дали свое согласие на назначение Попова на эту должность.

Напомним также, ранее Денис Попов был первым заместителем прокурора Тульской области.

В Омскую область с орденом

В Хакасии 5 ноября чествовали строителей и чиновников, принимавших участие в ликвидации последствий апрельских пожаров. Наивысшую награду республики — орден «За заслуги перед Хакасией» — получил теперь уже экс-заместитель главы региона Андрей Новосёлов.

Орден вручил глава Хакасии Виктор Зимин. «Сегодня у Андрея Новосёлова — бенефис. Он уходит работать в другую территорию — первым заместителем главы Омской области», — цитирует Зимина НИА «Хакасия».

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Андрей Новосёлов назначен первым заместителем губернатора Омской области. В январе 2009 года Новоселов был назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Хакасии. 22 апреля 2009 года утвержден в должности зампредседателя. В 2010 году его должность переименовали: заместитель главы Хакасии — председателя правительства региона.

Трёхлетний бюджет

Проект регионального закона «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» официально представлен депутатам Верховного совета. Главный финансовый документ рассмотрели на заседании президиума парламента республики.

Как сообщили ИА REGNUM в Верховном совете Хакасии, об основных параметрах бюджета республики депутатам доложил министр финансов Семен Аёшин.

«Общая сумма доходов республиканского бюджета Республики Хакасия (без учета безвозмездных перечислений) на 2016 год прогнозируется в сумме 20 414 млн рублей. В структуре доходов бюджета налоговые доходы прогнозируются в сумме 19 968 млн рублей, неналоговые доходы в сумме 446 млн рублей», — сказал министр. В целом на социальную сферу в 2016 году планируется направить 71,1% всех расходов — 18 203 730 тыс. рублей.

В общем объеме расходов республиканского бюджета расходы на образование составляют 7 273 443 тыс. рублей (28,4%). Объем бюджетных средств, выделяемых на здравоохранение в 2016 году, составляет 5 876 467 тыс. рублей (22,9%) от общего объема расходов бюджета. В том числе за счет средств федерального бюджета — 44 462 тыс. рублей.

В целом, параметры республиканского бюджета 2016 года складываются следующим образом: доходы — 24 396 120 тыс. рублей; расходы — 25 830 551 тыс. рублей; дефицит — 1 434 431 тыс. рублей.

«В соответствии с процедурой принятия закона о бюджете нам предстоит провести публичные слушания, которые состоятся 19 ноября в большом зале заседаний Верховного совета. Кроме того, документ предстоит обсудить на заседаниях комитетов и комиссий, чтобы выйти на принятие закона в «первом» чтении уже в ноябре», — подытожил председатель Верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев.

Добавим, по данным Минфина РФ, на 1 октября текущего года госдолг Хакасии составляет более 14 млрд руб.