Москва, 6 ноября, 2015, 10:17 — ИА Регнум. Презентация состоится в г. Тольятти, где функционирует автомобильный завод АвтоВАЗа. Концепт автомобиля был представлен компанией на Московском международном автосалоне в августе 2012 года.

motor.kz Lada Xray. Прототип

Lada Xray выйдет в серийное производство 15 декабря 2015, а поступит в продажу спустя два месяца после начала производства — в середине февраля 2016. По предварительным данным, минимальная цена Xray составит 575−595 тыс. рублей. До начала продаж АвтоВАЗ планирует выпустить 500 машин, чтобы отправить их дилерам для тест-драйвов и шоу-румов.

Новый Xray — «высокий хэтчбек с элементами SUV», как его позиционируют в АвтоВАЗе — будет выпускаться в двух комплектациях: в базовой и люксовой. В базовую войдут две подушки безопасности, электронные системы торможения и курсовой устойчивости, ABS, комплекс экстренной помощи ЭРА-ГЛОНАСС. В люксовую комплектацию также войдут подогрев передних сидений и 15-дюймовые литые диски, боковые подушки безопасности, датчики контроля давления в шинах, парктроник, мультимедийная система с сенсорным дисплеем и навигацией и кондиционер. Lada Xray комплектуется тремя двигателями мощностью в пределах 106−123 л.с. Что касается коробки передач, будут доступны и механическая, и роботизированная трансмиссии. Дизайном новинки занимался Стив Маттин, ранее работавший над дизайном автомобилей «Мерседес-Бенц» и «Вольво»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре компания АвтоВАЗ заявила о сокращении плана выпуска новой Lada Xray вдвое. Как комментируют в самой компании, это решение принято по требованию одного акционеров — компании Renault. Предполагается, что французские коллеги беспокоятся, что новый Xray составит достойную конкуренцию моделям их марки. Отметим, Lada Xray создан на основе субкомпактного хэтчбека Renault Sandero. Стартовая цена французского хэтчбека составляет 380 тыс. рублей. Напомним, Lada Xray стала уже второй за 2015 год революционной новинкой российского автопрома. Ранее, 25 сентября, в серийное производство вышел автомобиль Lada Vesta. Старт продаж ожидается совсем скоро — уже в конце ноября этого года. Как сообщают в АвтоВАЗе, в этом году компания концентрируется на запуске «Весты» в России и странах СНГ, но в дальнейшем есть планы по выводу обеих моделей на европейские рынки, и в восточную, и в западную часть Европы, а также в страны Ближнего Востока.

Подробности: «АвтоВАЗ»: Мы должны прийти в Европу и на Ближний Восток