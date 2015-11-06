Вашингтон, 6 ноября, 2015, 10:04 — ИА Регнум. Планетологи NASA, наблюдая за атмосферой Марса при помощи зонда MAVEN, выяснили, что вспышки на Солнце прошлого года, из-за которых скорость «ухода» марсианского воздуха увеличилась в разы, могли стать причиной исчезновения густой атмосферы Красной планеты. Об этом ученые сообщают в публикациях в журнале Science.

Скриншот www.youtube.com/watch Исчезновение атмосферы Марса

Согласно информации зонда, с поверхности Солнца идет непрерывный поток ионизированных частиц, который несется по космосу со скоростью около 1,6 млн км/ч и по пути мимо Марса буквально срывает его атмосферу, забирая в пространство 100 граммов газообразных веществ каждую секунду.

Планетологи заметили, что эрозия на Красной планете усилилась, когда в марте 2015 году на Солнце происходили сильные бури. Исследователи отметили, что миллиарды лет назад темп исчезновения атмосферы Марса был гораздо выше, так как главная звезда нашей Солнечной системы была моложе, следовательно, активнее. Поэтому, вероятно, большая часть «утечки» случилась примерно 4,2—3,7 млрд лет назад.

Представитель команды исследователей Брюс Джейкоски объяснил результаты проведенных исследований, сравнив этот процесс с «регулярной кражей нескольких монет из кассового аппарата — со временем потери становятся заметными».

Магнитное поле Земли и магнитное поле Марса сильно отличаются: марсианское значительно слабее, к тому же распределено непропорционально. Таким образом, вся планета плохо защищена от света Солнца. Кроме того, по данным ученых, рельефы Красной планеты говорят о существовании здесь миллиарды лет назад воды, что свидетельствует о более плотной толщине атмосферы в то время.

На своем официальном канале на YouTube NASA в минувший четверг опубликовало видео, объясняющее изменение состояния атмосферы Марса. Ролик оценило уже около 130 тыс. пользователей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Американское космическое агентство показало две активные области на Солнце, которые были засняты обсерваторией Solar Dynamics Observatory 27 октября. Правда, сами снимки стали доступны лишь 3 ноября.

При помощи этих изображений с магнитными силовыми линиями можно увидеть магнитное поле Солнца. Оно создаётся благодаря движению проводящей плазмы внутри самой звезды путём конвекции. Вещество проходит путь из центра звезды к её поверхности.