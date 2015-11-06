Вашингтон, 6 ноября, 2015, 09:59 — ИА Регнум. Новый справочник «Игра престолов: Благородные дома Вестероса. Сезоны 1−5» приготовлен к выпуску телеканалом НВО. Согласно его данным, из «Игры престолов» навсегда выбыли четыре героя: Джон Сноу, Сирио Форель, Станнис и Мирцелла Баратеон, сообщается на сайте Winter Is Coming.

Цитата из т/с «Игра престолов». созд. Дэвид Бениофф, Д. Б. Уайсс . 2011 — 2015. США Джон Сноу

Уточняется, что справочник подготовлен совместно с издательством Running Press. Он содержит информацию о героях сериала, в частности их биографии.

Напомним, что «Игра престолов» — драматический телесериал в жанре фэнтези, производства США. Создан по мотивам цикла романов «Песнь Льда и Огня» писателя Джорджа Мартина.

Сериал снимается для кабельного телеканала HBO. Съёмки ведутся в нескольких странах, в том числе в Великобритании, Хорватии, Марокко. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года. К 2015 году показаны все пять сезонов. В России телесериал демонстрировали телеканалы Fox, РЕН ТВ и «Амедиа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28-летний британский актер Кит Харрингтон, сыгравший в «Игре престолов» Джона Сноу, примет участие в съемках шестого сезона популярного сериала, несмотря на множественные ножевые ранения, которые его персонаж получил в конце пятого сезона шоу.

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