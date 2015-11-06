Москва, 6 ноября, 2015, 09:36 — ИА Регнум. Если падение турпотока в Египет, связанное с катастрофой лайнера А321 «Когалымавиа», затянется более чем на месяц, местные отельеры могут пойти на вынужденные меры по привлечению клиентов — и снизить цены до 20%. Это приведет и к падению цен на туры для россиян, пишет «Коммерсантъ».

rio-tour.ru Египет

По оценкам экспертов, из-за отмены авиасообщения с западными странами количество туристов может сократиться на 31,6% — но их могут заменить путешественники из России.

Многие эксперты уверены, что примерно через месяц египетские отельеры выйдут на рынок со спецпредложениями. Однако гендиректор Tez Tour Владимир Каганер считает, что поездки в Египет сейчас и так достаточно дешевы.

Газета отмечает, что, в случае происшествий в Египте, отельеры действительно снижают цены на размещение для удержания турпотока на местные курорты. Так, в результате массового нападения акул и закрытия ряда пляжей Шарм-эль-Шейха в 2010 г. спрос на отдых снизился на 30−40%, а средняя стоимость поездок упала на 15−20%.

Аналогичная ситуация сложилась в 2011 и 2013 гг., когда поездки в Египет были временно запрещены из-за политических событий в стране.

Кстати, российские власти пока не видят опасности в туристических поездках в Египет. Глава Ростуризма Олег Сафонов накануне заявил, что введение ограничений или особых рекомендаций для путешественников пока не предусмотрено. Отмены рейсов в Шарм-ээль-Шейх не планируется, сообщил в эфире «Эха Москвы» представитель Росавиации Сергей Извольский.