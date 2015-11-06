Вашингтон, 6 ноября, 2015, 09:32 — ИА Регнум. Советник президента США Барака Обамы в аппарате Белого дома Бен Родс заявил на специальном брифинге, приуроченном к визиту премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Соединенные Штаты, что лидеры США и Израиля обсудят сотрудничество между странами, сирийский кризис и ход выполнения соглашения по иранской ядерной программе 9 ноября.

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По его словам, стороны периодически сталкивались с разногласиями по определенным вопросам. Несмотря на это, Вашингтон и Тель-Авив смогли «поддержать беспрецедентное сотрудничество в сфере безопасности», — подчеркнул Родс. Кроме того, стороны продолжают искать пути по расширению этого партнерства.

Выразив обеспокоенность по поводу «дестабилизирующей» активности Ирана на Ближнем Востоке, Родс отметил, что Вашингтон видит, что с момента принятия соглашения между «шестеркой» и Тегераном иранское правительство следует выполнению своих обязательств по существенному сворачиванию ядерной программы.

Помимо ядерной программы Ирана политики также обсудят отношения Израиля и Палестины, включая ситуацию в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.