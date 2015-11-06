Москва, 6 ноября, 2015, 09:16 — ИА Регнум. В настоящий момент в Российской Федерации реализуется 3 соглашения о разработке месторождений углеводородного сырья на условиях раздела продукции («Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Харьягинское СРП»). За весь период реализации этих соглашений добыто почти 132 млн тонн нефти с конденсатом, 113 млрд кубометров газа, произведено около 59 млн тонн сжиженного газа. Объем экспорта углеводородов в стоимостном выражении возрос по сравнению с 2013 годом на 5% и составил $18,5 млрд. Таковы результаты экспертно-аналитического мероприятия «Подготовка сводного отчета об итогах работы по реализации соглашений о разделе продукции (СРП) за 2014 год», сообщается на сайте Счетной палаты РФ.

rosneft.ru Добыча нефти

Как пояснил аудитор Александр Жданьков, совокупные затраты с начала работ составили $65 млрд. Из них 4,9 млрд — это затраты 2014 года. Все затраты, подлежащие возмещению, а это $58 млрд, компенсированы государством углеводородами в полном объеме.

«Доход государства за весь срок действия проектов составил почти $33 млрд. Из них более 20 млрд поступило в федеральный бюджет, 13 млрд — в региональные. В 2014 году государство в целом получило более $8 млрд», — отметил аудитор, подчеркнув при этом, что доход мог бы быть почти на $200 млн больше, если бы Минэнерго контролировало объемы «условно поставленного газа» потребителям Дальневосточного федерального округа в счет роялти.

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что в области реализации СРП сохраняются системные проблемы, на которые Счетная палата уже неоднократно обращала внимание по итогам предыдущих проверок.

Так, 8 лет не решается вопрос по экспорту газа Сахалина-1. При этом выручка от его реализации за этот период могла составить порядка $10 млрд.

Не решена до конца и проблема по созданию ликвидационных фондов по проектам. Еще одной затянувшейся проблемой остается передача имущества, созданного при выполнении СРП, в собственность государства. «На сегодняшний день создано и возмещены государством затраты по имуществу на $38 млрд. Однако, хотя вопрос с места сдвинулся, до конца он еще не решен», — сказал Жданьков. Также отмечается бесконтрольное использование имущества проектов подрядчиками. Выявлены и другие нарушения.

Счетной палатой РФ направлены представления в ФНС и ФТС России, информационные письма — президенту, в правительство РФ, Минэнерго и Минприроды России. Кроме того, будет направлено обращение в Генеральную прокуратуру.