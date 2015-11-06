Киев, 6 ноября, 2015, 09:12 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины от фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук после пленарного заседания ударил бутылкой по голове свою 62-летнюю коллегу Александру Кужель. Об этом сообщает партия «Батькивщина», к которой принадлежит пострадавшая.

ptzgovorit.ru Разбитая бутылка

Инцидент произошел в четверг, 5 ноября, возле приемной председателя Верховной рады.

Как уточняется в заявлении партии, Андрей Тетерук начал оскорблять членов фракции «Батькивщина», в частности Кужель, а потом ударил пожилую женщину по голове стеклянной бутылкой.

По предварительным данным, пострадавшая получила сотрясение мозга и была госпитализирована в местную больницу.

Отметим, что представители «Батькивщины» уже потребовали от генпрокурора Украины внести представление о лишении Тетерука депутатской неприкосновенности.

«Мы считаем, что фракция «Народный фронт», которая провела негодяя в Верховную раду, должна лишить его депутатского мандата, — говорится в заявлении фракции. — Пока этот человек остается народным депутатом, мы как фракция «Батькивщина» не считаем возможным принимать участие в заседаниях Верховной рады».