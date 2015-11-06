Копенгаген, 6 ноября, 2015, 08:54 — ИА Регнум. Дания стоит перед лицом «серьезных и как никогда сложных» угроз, констатируется в новом докладе Службы военной разведки королевства (DDIS). «Террористическая угроза, исходящая от вооруженных исламистских группировок, таких как ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация — прим. ИА REGNUM), ситуация в России и угроза кибершпионажа являются наиболее серьезными вызовами для безопасности Дании», — заявил глава ведомства Томас Ахренкель, сообщает датское издание TheLocal. «Кроме этого, Служба военной разведки следит за конфликтом на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Афганистане, а также изменениями в Арктике, что представляет особую важность для безопасности Дании», — добавил он.

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Служба военной разведки отмечает: «Россия продемонстрировала возможность и желание военными средствами достигать стратегических целей», ее попытки «восстановиться в качестве супердержавы» угрожают интересам Дании.

«Маловероятно, что Россия намерена провоцировать военную конфронтацию с НАТО или Данией, однако в последние годы Россия продолжает оставаться серьезной угрозой с точки зрения политики и безопасности для Запада, НАТО и Дании», — говорится в докладе.

РФ и Королевство Дания — государства, не имеющие общей границы, однако они оспаривают территорию в Арктике (хребет Ломоносова). Спецслужбы убеждены, что «наиболее опасное направление российской арктической политики начинает обретать форму». «В последние годы Россия начала военную экспансию в Арктику, цель которой — установить контроль над Северным морским путем и защитить свои северные территории от военной угрозы. Военная экспансия носит военно-оборонительный характер, но в то же время с точки зрения политики это наступление», — говорится в докладе.

Кроме этого, Служба военной разведки, как и другое спецведомство — датская Служба безопасности и разведки (PET) — заявляет, что серьезнейший вызов бросает Дании деятельность джихадистов. Однако, спецслужбы все-таки замечают: возможности террористических группировок, таких как «Аль-Каида» или ИГИЛ, совершить на Западе крупные атаки «ограничены».

Что касается угрозы электронного шпионажа, то он направлен главным образом против государственных властей и частного бизнеса. По информации спецслужб, он осуществляется хакерами, работающими на средства самого же Датского королевства.