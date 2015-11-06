Новосибирск, 6 ноября, 2015, 08:46 — ИА Регнум. В Законодательном собрании Новосибирской области состоялись публичные слушания по проекту регионального бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. Как сообщили ИА REGNUM в новосибирском парламенте, участие в слушаниях приняли представители областного правительства, депутаты заксобрания, главы муниципальных районов и городских округов, руководители представительных органов местного самоуправления, члены Общественной палаты Новосибирской области, представители общественных организаций.

zsnso.ru В новосибирском заксобрании

Напомним, в конце октября правительство Новосибирской области одобрило проекты плана социально-экономического развития и бюджета области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

По названным на заседании правительства данным, доходы бюджета области в 2016 году составят более 103 млрд рублей. Из них собственных доходов — 91,6 млрд рублей. Расходы областного бюджета составят 108,8 млрд рублей, а дефицит бюджета ожидается на уровне 5,7 млрд рублей.

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По словам министра финансов и налоговой политики Виталия Голубенко, формирование бюджета опиралось на консервативный прогноз социально-экономического развития области, а также на принятые регионом ограничения по дефициту бюджета и размерам госдолга, установленные при заключении соглашения с Минфином России о предоставлении бюджетного кредита для замещения коммерческих кредитов и снижения долговой нагрузки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным долговой книги регионального министерства финансов и налоговой политики, на 1 октября госдолг Новосибирской области составил 43,6 млрд рублей. За месяц долги увеличились на 2,1 млрд рублей. Месяцем ранее, по данным на 1 сентября, госдолг области равнялся 41,5 млрд рублей. Тогда по отношению к августу показатель вырос также на 2 млрд рублей.

В соответствии с законопроектом в 2016 году объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета по сравнению с текущим годом уменьшится на 6,2 млрд рублей и составит 11,4 млрд рублей. Как заявил глава областного Минфина, приоритетными для областного бюджета в будущем году будут социальные расходы, объем которых оценивается в 96,3 млрд рублей или 88,5% от планируемого объема расходов в 2016 году. Не будут сокращаться расходы на образование, здравоохранение и социальное обеспечение, в том числе страховые взносы на ОМС неработающего населения; расходы дорожного фонда и транспортное обслуживание населения; выполнение указов президента РФ. К защищенным статьям также отнесли средства на обслуживание госдолга, резервный фонд; средства, предусмотренные на обеспечение условий софинансирования с федеральным бюджетом, включая государственную поддержку агропромышленного комплекса; обеспечение деятельности государственных и муниципальных учреждений.

В то же время региональный Минфин заявил о необходимости стимулирования экономического развития, использования системы налоговых льгот одновременно с повышением в регионе налоговой дисциплины. А вот индексации заработной платы работников образования, здравоохранения и культуры области, по словам Виталия Голубенко, будет проведена поэтапно на уровне роста средней заработной платы в регионе.

«2016 год будет сложным, сложнее, чем 2015 год. Об этом говорят цифры бюджета», — заявил первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков, отметив, что, помимо декабрьских корректив бюджета в связи с уточнением федеральных трансфертов, изменения в бюджет, скорее всего, придется вносить и в январе 2016 года, когда будут известны результаты торгов по строительству новых поликлиник.

В августе новосибирские областные власти объявили, что в регионе планируют построить сразу девять поликлиник с привлечением средств частного инвестора. Общие вложения, по предварительным подсчётам, составят около 9 млрд рублей. Строительством, согласно конкурсу, займется один инвестор. По договору концессии частный инвестор вложит средства, которые бюджет региона вернет в течение 10−12 лет. Основная часть объектов появится в новых микрорайонах Новосибирска уже в ближайшие три года.

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По словам председателя Законодательного собрания Андрея Шимкива, работа над бюджетом предстоит «жесткая» — и по срокам, и по задачам. «Мы должны стремиться к оптимальному балансу между запасами прочности и задачами развития. Поэтому сегодня, на публичных слушаниях, при рассмотрении бюджета в комитетах заксобрания, я попросил депутатов посмотреть на полшага вперёд, как говорит наш президент, «за горизонт». Наши коллеги из Томской области создали рабочую группу совместно с Федеральной налоговой службой для определения резервов по доходным источникам. Нам также надо усилить эту работу. В расходной части нужно анализировать каждый рубль, каждую расходную статью, — подчеркнул Шимкив. — Мы понимаем, что объектов строительства, реализуемых проектов, будет меньше, но точно останутся детские сады, газификация, расселение из ветхого жилья, реконструкция систем водоочистки и так далее. Понятно, что исходить мы будем из базового, консервативного сценария, но область не должна и не может принимать бюджет, который будет называться бюджетом проживания».

В ходе обсуждения проекта бюджета целый ряд проблем озвучил председатель совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев. Он указал, что в бюджете Новосибирска на 2016 год не предусмотрено средств на софинансирование переселения жителей из ветхого и аварийного жилья, снизился размер субсидии на капвложения. Что касается программы строительства новых школьных зданий, чтобы учреждения образования смогли заниматься только в одну смену, на ее реализацию должны быть предусмотрены средства, город не может решить эту проблему самостоятельно, считает Дмитрий Асанцев.

Еще летом министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области объявило о начале перевода школьников региона в одну смену — первую. По официальным данным, чтобы полностью отказаться от второй смены, в области необходимо построить и реконструировать 27 образовательных учреждений. Поэтому отменить занятия в школах во вторую и третью смены получится не раньше, чем через 10 лет, к 2025 году. По оценкам Минобрнауки региона, на это потребуется порядка 3 трлн рублей, из которых 2,1 трлн рублей планируется выделить из федерального бюджета и 900 млрд рублей — из бюджетов субъектов.

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Заместитель председателя комиссии по культуре, духовно-нравственному, патриотическому воспитанию и межнациональным отношениям Общественной палаты Новосибирской области Николай Александров заявил о необходимости вдвое увеличить сумму на ремонт клубов в сельских районах области, а также выделить средства на комплектование сельских библиотек.

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Озабоченность бюджетами районов высказали председатель совета депутатов Мошковского района Александр Нарушевич, глава Купинского района Владимир Шубников, глава города Чулыма Андрей Степанов.

По итогам обсуждения проекта областного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов участники публичных слушаний рекомендовали правительству области принять меры, направленные на увеличение налогового потенциала Новосибирской области и уровня собственных доходов областного бюджета, в том числе за счет повышения отдачи от участия в реализации инвестиционных проектов, включая парковые проекты. Кроме того, депутаты считают, что необходимо пересмотреть систему мер государственной поддержки субъектов экономической деятельности с учетом реально существующих потребностей в развитии экономики Новосибирской области и возможности получения максимального эффекта от используемых бюджетных ресурсов, в том числе в целях обеспечения прироста налоговых платежей от предоставления налоговых льгот. Что касается госдолга, то здесь участники обсуждения будущего бюджета рекомендовали продолжить минимизацию расходов на обслуживание госдолга путем использования оптимальных финансовых инструментов, в том числе применяя практику замещения кредитов коммерческих банков бюджетными кредитами из федерального бюджета.