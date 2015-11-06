Краснодар, 6 ноября, 2015, 08:37 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле переиграл греческий ПАОК в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Игра группы С, состоявшаяся 5 ноября на стадионе «Кубань» в Краснодаре, завершилась со счетом 2:1.

fckrasnodar.ru Матч между ФК Краснодар и ПАОК

В составе российского клуба отличились — Ари и Жоаозинью. У гостей гол на последней минуте встречи забил Робертт Мак.

Таким образом, «Краснодар» после 4-х встреч набрал 7 очков и пока находится на втором месте в группе С.

В следующем туре российская команда на своем поле сыграет с лидером группы дортмундской «Боруссией», в активе которой 10 очков.