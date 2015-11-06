Рим, 6 ноября, 2015, 08:33 — ИА Регнум. Отношение к России, после начала военных действий в Сирии, продолжает меняться в лучшую сторону. Итальянские СМИ продолжают осуждать США за нерешительность и отдавать первое место России. Даже глава внешней политики ЕС Федерика Могерини, обычно скупая на комплименты, заявила о том, что «Россия может сыграть важную позитивную роль в урегулировании сирийского кризиса».

1istochnik.ru Памятник Воину-освободителю. Трептов парк. Берлин

Такое заявление госпожа Могерини сделала перед встречей в Вене, на которой обсуждался вопрос по Сирии. Могерини подтвердила итальянской прессе, что вопрос по Сирии является важнейшим в международной повестке дня: «Наша работа по координации действий в Сирии проводится совместно не только с Вашингтоном, но и с Россией, которая может сыграть важную и позитивную роль в урегулировании сирийского кризиса».

Глава европейской дипломатии также подчеркнула, что «в интересах Европы, чтобы США и Россия нашли эффективные пути сотрудничества, будь то координация военных операций, или совместное дипломатические переговоры, мы поощряем и поддержим оба варианта», — подчеркнула Могерини.

Издание Italiaoggi пишет о причинах, по которым Обама был вынужден изменить курс на Ближнем Востоке. Ими стали успехи российских военных в Сирии.

«Решающее и эффективное присутствие Владимира Путина и его достижений на международной арене (от поддержки со стороны Асада, Ирана до серьезных ударов по войскам ИГ) толкнули Америку переосмыслить свои действия. На кону ее роль в большой игре в эпоху глобализации, в которой не достаточно энергетической независимости со «сланцевым газом» и, следовательно, потери интереса к нефти на Аравийском полуострове, не достаточно иметь соглашения о сотрудничестве в коммерческой сфере со странами Тихого океана, ни соглашений с Ираном и Кубой. Первенство, достигнутое когда-то с первой и второй мировой войнами, не длится вечно».

По мнению издания, в результате нерешительности запада («я хочу, но я не могу») Обама и союзники проиграли. «Россия прямо и решительно выступила вперед в соответствии с тщательно разработанными и тайно подготовленными планами. Чувство собственного достоинства России, которое так ярко проявилось в Сирии, могло бы привести Европу, США и саму же Россию к определению решений не только сирийской, но и украинской проблемы».

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Все статьи автора: Анна Туманова