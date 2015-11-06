Москва, 6 ноября, 2015, 08:11 — ИА Регнум.



usiter.com Ядерный щит

Выступление на круглом столе «Цивилизационное развитие и вооруженные конфликты будущего», прошедшего 22.10.2015 в рамках Второй Всероссийской научно-практической конференции «Аналитика в стратегическом развитии и безопасность России: взгляд в будущее-2030».

Историки говорят, что когда Мария-Антуанетта стала королевой Франции, то она пригласила свою мать погостить у неё. Ознакомившись с ходом дел, мать встревожилась и предупредила дочь о больших бедах, которые той грозят. По мысли матери, большие опасности ждут Францию и дочь, потому что, став королевой, Мария-Антуанетта не готовится к революции и не готовит её. Печальный финал и его влияние на историю этой страны известен.

На наш взгляд, мы имеем дело со схожей ситуацией в оборонно-промышленном комплексе России (ОПК). Политики, военные, аналитики, учёные не планируют войн будущего, которые могут ожидать нас уже через 10−15 лет, не готовятся в должной степени к наступающей революции в области вооруженной борьбы. Соответственно, исследователи, инженеры, конструкторы уделяют гораздо меньше внимания оружию будущего, чем оно того заслуживает.

История показывает, что будущее в целом, а в военной сфере особенно, наступает гораздо быстрее, чем планировали. Поэтому нам хотелось бы обратить внимание коллег на ряд рисков и угроз в этой области и ошибки, которые было бы важно не совершить. Их цена может оказаться очень высокой.

Мы оба работаем в Академии наук — организации, которая с 1724 года и по сегодняшний день стремится заглядывать в будущее. Это неудивительно. Экономика, технологии, армия и ОПК — это сегодняшний день.

Образование, планирование и прикладные исследования — завтрашний, фундаментальная наука, стратегия, идеология — послезавтрашний.

В военной области задачи могут решаться на нескольких уровнях — техническом, тактическом, оперативном, стратегическом и, наконец, на уровне большой стратегии, где военные задачи рассматриваются в экономическом, демографическом, геополитическом контексте. Из всех них мы коснёмся только первого и последнего из этих уровней.

Читать подробнее: Сунь Цзы против Пак Да: к той ли войне мы готовимся?Продолжение статьи