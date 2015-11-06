Киев, 6 ноября, 2015, 08:02 — ИА Регнум. В субботу утром 31 октября силами спецназа СБУ в Днепропетровске был арестован Геннадий Корбан — правая рука украинского олигарха Игоря Коломойского, лидер партии УКРОП, за которым давно, как уверяют местные СМИ, тянулся целый шлейф преступлений. Однако Порошенко только теперь озаботился данными обстоятельствами, когда на кон поставлены итоги местных выборов в Днепропетровске.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под прицелом

Представителя от «Оппозиционного блока» Вилкула и одного из лидеров УКРОПа Филатова по итогам первого тура местных выборов разделяли всего чуть более 2% — 37,5% против 35,3%. Коломойскому, Корбану и Филатову надо было любыми путями сохранить контроль над Днепропетровском — своей кормовой базой, так как в случае победы бывших регионалов они теряют один из двух важнейших источников доходов. Вторым является «Приватбанк», который находится под угрозой национализации.

Арест Корбана является сильным ударом по УКРОПу и Филатову в преддверии второго тура местных выборов. Конечно, УКРОП пытается это превратить в мощное пиар-шоу — «маленьких бьют». Но если мы вспомним о том, кто, кого, когда и как предлагал вешать, то понятно, что горожанам, предпочтения которых мало чем отличаются от предпочтений жителей непокоренной части Донбасса, дали ясный и четкий сигнал — пора рвать. И можно быть уверенным: избиратель этот «тонкий» намек поймет правильно.

Зачем Порошенко отдает Днепропетровск регионалам? Причин много. Во-первых, «Оппоблок» не представляет для Порошенко такой угрозы, как Коломойский, — регионалы всегда предпочитают договариваться, в то время как Коломойский рано или поздно кидает.

Во-вторых, Порошенко надо выполнять договоренности с ЕС относительно Минска-2. Для этого ему надо зачищать радикалов. Так как их (Ляшко, Яроша, тербатов и т.д.) финансовой базой является Коломойский, то, нанося удар по УКРОПу Коломойского, Порошенко наносит удар и по всем правым силам.

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Все статьи автора: Юрий Баранчик