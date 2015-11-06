Бразилиа, 6 ноября, 2015, 07:25 — ИА Регнум. Обрушение дамбы в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии привело к гибели 17 человек, 50 — пострадали, сообщает AFP.

tagthebird.com Обвал дамбы в Бразилии

Уточняется, что без вести пропали 45 человек. Сильно пострадало селение Бенто-Родриге, расположенное неподалёку от обрушившейся дамбы: оно практически целиком покрыто слоем ила.

ЧП произошло накануне.

В настоящий момент на месте происшествия работают службы спасения.