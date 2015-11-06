Лондон, 6 ноября, 2015, 05:28 — ИА Регнум. Поводом для отмены авиарейсов из Великобритании в египетский Шарм-эль-Шейх послужил перехват переговоров боевиков «Исламского государства» разведслужбами Соединённого Королевства, сообщает газета The Telegraph.

skift.com Британия отменила авиарейсы в Шарм-эль-Шейх

Как отмечает издание, полученные разведкой данные свидетельствовали о том, что боевики «готовят масштабный теракт в регионе», и от полётов в Египет было решено отказать из соображений безопасности.

Напомним, что 4−5 ноября сразу несколько стран и авиакомпаний объявили о временном прекращении рейсов в Шарм-эль-Шейх и полётов над Синайским полуостровом.

Причиной отмены авиаперелётов стали опасения относительно того, что причиной крушения российского пассажирского самолёта А321 на Синайском полуострове мог стать теракт на борту.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября самолёт Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», летевший рейсом из египетского Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение в центральной части Синайского полуострова спустя 23 минуты после взлета. На борту самолета находилось 224 человека, все они погибли. Причина крушения до настоящего времени не установлена.

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