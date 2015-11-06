Минск, 6 ноября, 2015, 04:26 — ИА Регнум. «Традиции белорусской государственности, опирающиеся на многовековой опыт выстраивания взаимоотношений с соседями как на Востоке, так и на Западе, во многом предопределили многовекторность белорусской внешней политики, генетическую толерантность и предрасположенность нашего народа к миру и согласию», — заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей в статье «Внешняя политика на службе народа», опубликованной в сентябрьском номере печатного органа Администрации президента Белоруссии «Белорусская мысль».

afp.com Муаммар Каддафи и Александр Лукашенко

Глава МИД постсоветской республики не только отметил врождённые позитивные черты белорусов, на что ранее с большей откровенностью решались лишь нацисты, но и весьма скупо — буквально в одном предложении упомянул об Израиле, чьи репатрианты не понаслышке знают о Холокосте: «Достаточно стабильно и интенсивно развиваются отношения Республики Беларусь с Государством Израиль».

Гораздо больше внимания Макей уделил сюжетам, которые, по его мнению, иллюстрируют значимость постсоветской республики в глобальной политике и особую роль в этом возглавляемого им министерства. «Буквально за последние два десятилетия Беларусь прошла путь масштабных преобразований — от «сборочного цеха» в составе СССР до социально ориентированной экономики, нацеленной на экспорт. Наша страна смогла не просто сохранить свой потенциал и известные бренды, но и сумела развить их, создать новые производства высококонкурентной продукции. Знак «Made in Belarus» стал узнаваем на многих зарубежных рынках, — сказано в статье Макея. — За эти годы мы на практике доказали свою экономическую состоятельность».

Рассуждая на тему выбора постсоветской республикой «стратегических партнёров» из числа мировых держав, Макей отметил: «Российская Федерация — главный внешнеполитический и внешнеэкономический партнер Республики Беларусь. Достигнутый стратегический и взаимовыгодный характер взаимодействия между двумя государствами, экономиками, народами на данный момент не имеет аналогов на постсоветском пространстве. Политическая воля руководства наших стран в середине 1990-х годов позволила преодолеть господствовавшие после распада СССР центробежные тенденции. Курс на экономическую интеграцию был всецело поддержан белорусским народом на референдуме«.Россию глава МИД постсоветской республики назвал «ответственным партнёром» Белоруссии, констатировав, что по итогам 2014 года двусторонний товарооборот составил $37,6 млрд, при этом в Россию было направлено 48,8% объёма внешней торговли товарами Белоруссии, а постсоветская республика вошла в пул важнейших внешнеторговых партнёров России наряду с Китаем и странами Западной Европы.

Макей отметил также важность «белорусского продовольственного оффшора» и якобы весомость белорусских поставок нефтепродуктов на российский рынок. Напомним, данные нефтепродукты производятся из российской нефти, поставляемой в постсоветскую республику по «интеграционным ценам» при условии поставок выработанных из неё нефтепродуктов в РФ в период, когда российские НПЗ становятся на плановый ремонт. Также нашлись тёплые слова в адрес Союзного государства Белоруссии и России, строительство которого не завершено и, судя по некоторым заявлениям, Конституции и создания органов государственной власти и управления полноценного государства придётся ждать ещё долго.

«Перспективными партнёрами для Белоруссии являются Ангола, Зимбабве, Мозамбик, Марокко, Алжир», — констатировал министр иностранных дел постсоветской республики.

Среди позитивных достижений он отметил тот факт, что «в Белоруссии обучается более 9 тысяч представителей Туркмении, и это самый представительный «отряд» иностранных студентов в нашей стране». Напомним, что Александр Лукашенко, выкупивший за счёт белорусских налогоплательщиков роскошный «Боинг» покойного Сапармурата Ниязова, также уверен в позитивных последствиях правления «туркменбаши» и не считает постыдным заявлять о себе как об ученике автора «Рухнамы», заменившей туркменским детям нормальные учебники.

Глава МИД Белоруссии, являющейся «восточным партнёром» Евросоюза, нашёл подходящие слова к коллегам по объединению: «Белоруссия с пониманием относится к выбору Грузии и Молдавии в пользу более тесной экономической интеграции с Европейским союзом, видя в этом дополнительные возможности для создания совместных предприятий с прицелом на экспорт продукции на рынки ЕС и ЕАЭС».

«На новые рубежи всестороннего стратегического партнерства выведено сотрудничество с ключевым партнером Белоруссии в Азиатском регионе — Китаем. Официальный визит в Минск председателя КНР Си Цзиньпина в мае 2015 года открыл новый исторический этап в двусторонних отношениях. Подписано более шестидесяти документов, условная оценочная стоимость которых превышает 11 млрд долларов, не считая рамочных договоренностей по новым кредитным линиям на сумму 7 млрд долларов», — констатировал Макей

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября состоится очередная инаугурация Александра Лукашенко, бессменно правящего постсоветской республикой с 1994 года. Приглашения получили более тысячи человек, включая замминистра коммерции Китая, посла России в Белоруссии Александра Сурикова, «спарринг-партнёров» Лукашенко по президентской кампании — Николая Улаховича и Сергея Гайдукевича (Татьяна Короткевич не поздравила Лукашенко с «элегантной победой» и приглашения не получила), а также глав диппредставительств стран ЕС, ЕАЭС, ШОС и других.