Москва, 6 ноября, 2015, 02:07 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию, вышедшую во французском карикатурном журнале Charlie Hebdo, в котором издевательски и цинично обыгрывается тема с трагедией российского самолета A321. Об этом свидетельствует запись Захаровой, сделанная на ее странице в Facebook.

razasporcinas.com Черви.

«Еще кто-то Шарли?», — кратко написала Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне французское издание Charlie Hebdo, пострадавшее от рук террористов в январе 2015 года, опубликовало карикатуры на падение российского самолета А321, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На одном из рисунков изображены падающие сверху на исламиста детали самолета и люди, а надпись гласит: «Россия усиливает бомбардировки ИГИЛ». Другой рисунок изображает череп с расплавленными на нем солнцезащитными очками и разбросанными повсюду человеческими частями тела на фоне горящего самолета, а надпись над картинкой гласит: «Опасность русского лоукоста».