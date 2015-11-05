Москва, 6 ноября, 2015, 01:18 — ИА Регнум. Обеспечение конкурентности, открытости и легитимности предстоящих выборов в Государственную думу VII созыва — главная задача, стоящая перед членами «Единой России».

vkpress.ru Флаг Единой России

Отчасти решение этой задачи будет зависеть от того, как пройдут партийные праймериз, внутрипартийные выборы, назначенные единороссами на 22 мая 2016 года. Своеобразным стартом в подготовке этого процесса стало совместное заседание Генерального совета и Высшего совета партии, прошедшее 15 октября в Москве. На заседании был представлен проект положения о порядке проведения выборов, а также оглашен состав рабочей группы федеральных уполномоченных по проведению праймериз.

В состав группы вошли 10 представителей партии, которые будут курировать организацию проведения праймериз в различных субъектах РФ.

24 октября, на семинаре-совещании руководителей фракций «Единой России» в региональных парламентах были озвучены организационные подробности работы группы уполномоченных.

В частности, вице-спикер Госдумы, секретарь президиума Генерального совета «Единой России» Сергей Неверов стал федеральным уполномоченным по организации проведения праймериз в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Член президиума Генсовета, глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ольга Баталина стала уполномоченным по 8 субъектам — Калининградской, Тюменской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской областям, Краснодарскому краю, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам.

За председателем комитета Госдумы по делам национальностей Гаджиметом Сафаралиевым закреплены республики Северного Кавказа, за главой комитета нижней палаты парламента по регламенту Виктором Пинским — Дальневосточные регионы, Крым, Севастополь, а также Республики Чувашия и Башкирия.

Также в состав рабочей группы федеральных уполномоченных вошли: глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров, глава думского комитета по федеративному устройству и местному самоуправлению Виктор Кидяев, руководители комитетов Госдумы по транспорту и аграрной политике Евгений Москвичев и Николай Панков, председатели комитетов Совфеда по соцполитике и обороне и безопасности Валерий Рязанский и Виктор Озеров.

Кроме того, в рабочую группу вошел руководитель Центрального исполнительного комитета «Единой России» Максим Руднев, который будет отвечать за «организационное обеспечение деятельности уполномоченных».

Первый заместитель руководителя Администрации президента Вячеслав Володин, выступивший перед участниками партийного семинара-совещания в октябре, особо отметил важность праймериз, и недопустимость попыток административного влияния на процесс внутрипартийного голосования. Победители заранее не назначаются, и не будут назначаться, а будут определены в результате самих праймериз, подчеркнул кремлевский чиновник.

Участие в праймериз — обязательное условие для всех кандидатов-единороссов, и беспартийных, желающих побороться за свою позицию в депутатском корпусе Госдумы VII созыва. Региональные политики, занявшие верхние места в «мягком рейтинге», который выстроится в результате предварительного голосования, будут иметь максимальные шансы на попадание в партийный список, который будет представлен и утвержден на съезде «Единой России» в июне 2016 года.

Подробности организации праймериз, доступность и справедливость процесса предварительных выборов для начинающих региональных политиков обеспечены Положением о порядке проведения общефедерального предварительного партийного голосования, опубликованным на сайте «Единой России».

Смысл процедуры праймериз для «Единой России» состоит в том, чтобы расширить конкурентную линейку кандидатов внутри партии, утверждает источник в администрации президента.

Сейчас каждая парламентская партия готовит свои списки к выборам 2016 года, и при этом опирается на мнение своих первичных организаций. «Единая Россия» обозначила для себя такой способ формирования списков кандидатов, как широкое открытое голосование за кандидатов на праймериз. Цель его — понять, кто из членов партии (в которой уже больше двух миллионов человек), и из тех политически активных людей, кто не является членом партии, но находится в постоянной коммуникации с партией, могут стать достойными кандидатами для работы в депутатском корпусе Государственной думы VII созыва. По словам партийных функционеров, «Единая Россия» идет к этому с 2006 года, постоянно развивая и укрепляя внутрипартийную конкуренцию, которая делает партию сильнее, и повышает шансы победителя праймериз победить потом и в межпартийной конкуренции.

Любой кандидат, который решит принять участие в праймериз, должен будет подать заявление по форме, опубликованной на сайте партии. После первого этапа съезда «Единой России», намеченного на февраль 2016 года, будет сформирован федеральный оргкомитет и региональные оргкомитеты. Региональные оргкомитеты начнут собирать заявления всех кандидатов, пожелавших принять участие в праймериз. Для участия в предварительном внутрипартийном голосовании нет никаких ограничений, кроме указанных в положении.

Одним из обязательных жанров в праймериз станут дебаты. В них примут участие все, кто способен и готов активно агитировать за себя. Будет некий набор инструментов, который обеспечит партия. Например, это встречи с избирателями, теледебаты, собственно организация голосования. Но любой кандидат сможет так реализовывать агитацию за себя, как он ее себе видит — помимо инструментов, предоставленных партией, он может выпустить листовки, буклеты о себе, обеспечить наружную рекламу. В формах агитации «Единая Россия» никого не ограничивает.

Иными словами, организационно-информационную работу (обеспечение встреч с партийным активом, дебаты, информацию о проведении встреч) берет на себя «Единая Россия», агитационную должен взять на себя сам кандидат.

22 мая, в день праймериз, будут организованы избирательные участки, информацию о которых обеспечит «Единая Россия». Все желающие смогут прийти на эти участки и проголосовать за кандидата, который был наиболее убедителен в своей кампании.

По результатам подсчета голосов будет выстроен «мягкий рейтинг» — от первого до последнего, от максимального до минимального количества отданных за кандидатов голосов. И на основании данных этого рейтинга оргкомитет предварительных выборов подведет их итоги. Эти данные будут передаваться в федеральный оргкомитет праймериз. На основании этих данных будут сформированы партийные списки, которые будут вынесены на рассмотрение съезда «Единой России», второй этап которого намечен на июнь 2016 года.

Партийная установка такова: если кандидат активно поработал, если его поддержали избиратели и он был достаточно убедителен, чтоб мобилизовать их для голосования — все в руках кандидата.

«Естественно, чем большее количество людей тебя поддерживает, тем более, людей, обладающих политическим или властным ресурсом, тем лучше. Ведь наша задача — выбрать не самого говорливого, не самого активного, а выбрать человека, которого поддержит регион — простые избиратели, и местные элиты, и действующие муниципальные депутаты. Весь этот ресурс в совокупности и даст эффект того, что потом человек, выйдя на межпартийную конкуренцию, в ней тоже победит. Потому что эти все люди будут готовы его и там поддержать» — утверждают в «Единой России».

При этом «Единая Россия» ожидает очень жесткой конкуренции от всех партий, которые намерены принять участие в выборах в Госдуму в 2016 году.

Конкуренты «Единой России» — партии влиятельные и ресурсные. «И поэтому, если мы в модели праймериз не выберем лучших в своих рядах, а выберем того, кто нравится губернатору или еще кому-нибудь, то мы очень сильно рискуем. Даже действующие депутаты очень различны — один реально работает все время, и сохранил ту поддержку, которую имел, и укрепил ее в разы, и доказал свою эффективность, превратил мандат доверия, полученный пять лет назад в набор конкретных решений. А другой пять лет почивал на лаврах, и ничего не делал. Значит ли это, что он опять должен быть выбран?» — говорят представители «Единой России».

Проект «Кандидат»

Для помощи кандидатам, принявшим решение об участии в праймериз, в декабре будет запущен проект «Кандидат», в рамках которого будут проводиться обучающие семинары, лекции и тренинги для будущих участников. Об этом в ходе семинара-совещания 24 октября сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов, передает ТАСС. «Участие в этом проекте, который продлится два месяца, смогут принять все желающие — как те, кто впервые хочет попробовать свои силы на выборах в Государственную думу, так и действующие депутаты», — подчеркнул Неверов. Сбор заявок на участие в проекте будет осуществляться на специальном интернет-портале.

«Для партии это возможность понять потенциальный круг участников предварительного голосования, а для них самих — возможность подготовиться к дебатам, участие в которых будет обязательной нормой в ходе проведения предварительного голосования», — пояснил Неверов.

Проект «Кандидат» будет организован по заявочному принципу участия. Предполагается, что обучающие семинары, лекции и тренинги будут реализованы на базе Корпоративного университета Сбербанка в Аносино. Участников проекта «рассмотрят» на предмет их склонности к общественной и публичной работе, на их «погруженность» в повестку своих регионов и способность коммуницировать с избирателями, способность транслировать региональную повестку федеральному центру, на самостоятельность своих действий внутри этой повестки.

Тем временем…

Представитель администрации президента рассказал журналистам о том, что на базе учебно-научного центра при МГУ по подготовке управленческих кадров, работой которого руководит Олег Морозов (бывший начальник Управления внутренней политики Администрации президента) планируется проведение семинара для представителей непарламентских партий, которые намерены вступить в борьбу за думские мандаты. Предполагается, что семинар позволит политикам сориентироваться в возможностях расширения конкурентной повестки.