Москва, 6 ноября, 2015, 01:06 — ИА Регнум. С 3 на 4 ноября в столице прошла ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств — 2015», организатором которой выступили правительство Москвы и департамент культуры. О том, насколько важен для столицы еще один «ночной» фестиваль, какие новшества могут появиться уже в следующей «Ночи…» и как проект превратился в ночь эксклюзивных презентаций от современных мастеров в интервью ИА REGNUM рассказал заместитель руководителя департамента культуры города Москвы Владимир Филиппов.

Департамент культуры города Москвы Владимир Филиппов и Евгений Герасимов

ИА REGNUM: В Москве уже есть «Ночь в музее», «Ночь в театре», «Ночь в парке», «Ночь музыки» и «Библионочь». Зачем городу еще и «Ночь искусств»?

Есть разные акции, которые привлекают внимание к тем или иным культурным учреждениям. Вообще, задача любой ночи — это проложить дорожку, показать горожанам интересный и, может быть, необычный образ библиотеки, музея, театра, музыкальной школы. Нам важно победить диван и телевизор в соревновании за свободное время москвича. Поэтому мы и делаем эти акции. И чем она отличается от той же «Ночи музеев», «Библионочи» и так далее, тем, что это общая история, которая охватывает все культурные учреждения.

ИА REGNUM: Как вы оцениваете проведение «ночи» по сравнению с прошлым годом?

У нас в этом году по сравнению с 2014 годом увеличилось количество самих мероприятий. Мы, понимая, что семьям с маленькими детьми и людям старшего пенсионного возраста удобнее, когда достойный культурный продукт есть в его районе, в шаговой доступности, сделали акцент на содержательных программах в районных домах культуры, выставочных залах и библиотеках. Работали сотни различных площадок, прошло 760 мероприятий общей продолжительностью 1600 часов — и это только в одну ночь. Порядка 200 тысяч человек осознанно пришли на ночные встречи — на треть больше, чем мы ожидали. Тут хочется сказать спасибо от руководства Департамента всем москвичам, которые своим участием создали атмосферу этой Ночи, директорам и коллективам учреждений культуры, которые продумали свои программы, арт-волонтерам, число которых растёт от акции к акции и, конечно, лично комиссарам «Ночи искусств-2015» Федору Павлову-Андреевичу и Ксении Чудиновой. Получилось достойно!

ИА REGNUM: По каким критериям отбирались участники? Был ли предварительный конкурс?

Критерий отбора для мероприятий «Ночи искусств» всегда один — это синтез новых программ и необычных площадок. Например, концерты в библиотеках, творческие вечера в кинотеатрах, чтение рассказов в «Планетарии», балет в торговом центре и так далее. Все мероприятия должны быть специально подготовлены к этой акции. То есть, по сути, это ночь премьер. Большинство программ можно увидеть только один раз эксклюзивно в рамках «Ночи искусств».

ИА REGNUM:Все ли учреждения культуры, подавшие ­заявки, приняли участие в акции? Или нет­?

Да, все учреждения, кто подготовил программы и пожелал участвовать — участвовали.

ИА REGNUM: Были ли те, кому отказали?­

Были те, не кому мы отказали, а те, кто не успел достойно подготовится. Несколько потенциальных участников обратились с заявками слишком поздно, и времени на корректировки и формирование программ уже не оставалось. Но мы никому не отказывали: участие в акции — это самостоятельный выбор каждого творческого коллектива

ИА REGNUM: Есть ли такие идеи, которые пока не удалось­ воплотить в ходе акции 2015 года, но по­пробуете реализовать в 2016-м?

Сейчас, в момент завершившейся акции «Ночь искусств — 2015», мы выложились на 100%. Все идеи, которые были, и о которых «мечталось», мы реализовали — организовали «дискуссию года» между Зельфирой Трегуловой и Мариной Лошак, показали классический балет «Щелкунчик» в Центральном детском магазине, провели предпремьерный и бесплатный показ замечательного фильма Анны Меликян «Про любовь», объединили на одной сцене легендарных Юрия Норштейна и Вячеслава Полунина, организовали экскурсию по Храму Христа Спасителя, где в качестве экскурсовода выступил Народный художник Василий Нестеренко — один из авторов фресок собора… Перечислять можно до бесконечности.

К «Ночи искусств — 2016» года, уверены, мы поддержим еще больше идей, тем более, что летом 2016 года Москва принимает Международное Биеналле современного молодого искусства. Поэтому новые тенденции в мировом искусстве будут представлены ещё шире.

ИА REGNUM: Заявки на посещение отдельных учрежде­ний принимали ограниченное время из-за большого числа желающих. Но были ли такие­, где высокой явки не ожидалось, а число­ посетителей вас удивило и превысил­о все предположения.

Да, Вы правы, на большинство центральных мероприятий регистрация закрылась через пару часов после начала — залы заполнялись молниеносно. И, тем не менее, многие люди приходили на программы, в надежде, что еще будут свободные места. Мы старались разместить всех, если была такая возможность.

ИА REGNUM: Вход на все мероприятия был бесплатным. Сколько бюджетных средств было затрачено?

Наша традиция в том, что учреждения культуры, гранды, мастера, патриархи культуры большинство встреч проводят не за специальные гонорары, а чувствуя потребность в сопричастности к творческому развитию зрителя. Поэтому ответить на этот вопрос можно цитатами из Маяковского, помните его «Разговор с фининспектором о поэзии»?!.

ИА REGNUM: Насколько текущий экономический кризис повлиял на организацию а­кции в 2015 году. Пришлось ли оказаться от каких-то проектов?

Мы особо ни от чего не отказывались, но все события проходили в основном в рамках текущего финансирования учреждений.

ИА REGNUM: Много ли было посетителей с детьми? К­акого возраста? Сколько детских программ­ предлагали в Москве?

Традиционно любое крупное мероприятие Департамента культуры не обходится без специальной детской программы. Самым маленьким посетителям, на наш взгляд, было около 5 лет. Было много детей и младшего школьного возраста, и старшего. Всего прошло порядка 60 детских программ. Ведь формировать вкус, давать атмосферу творчества и возможность прикоснуться к искусству важно с самых ранних лет.