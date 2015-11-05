Вашингтон, 6 ноября, 2015, 00:28 — ИА Регнум. Власти США допускают версию о том, что крушение самолёта Airbus A321 на Синайском полуострове произошло в результате теракта. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнст на брифинге 5 ноября, передаёт агентство Reuters.

photo-days.ru Капитолий

По его словам, в Вашингтоне располагают «достаточным количеством информации, чтобы не исключать возможность террористического акта». Эрнст не стал уточнять, какие именно данные имеются в распоряжении американских властей, но добавил, что США пока не сформировали какой-либо собственной определённой позиции относительно произошедшего.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне сообщил, что американский спутник зафиксировал тепловую вспышку над египетским Синаем в момент крушения самолёта Airbus A321. По заявлению источника, такая вспышка может свидетельствовать о взрыве на борту воздушного судна, одной из причин которого может быть бомба. В то же время он исключил взрыв в топливном баке самолёта или в двигателе в результате механической поломки.

Эксперты американского аналитического агентства Stratfor назвали наиболее вероятной причиной крушения авиакатастрофы пронос на борт воздушного судна взрывного устройства, указав при этом на маловероятность альтернативных сценариев.

Вместе с тем, в Министерстве гражданской авиации Египта 5 ноября заявили, что признаков, которые могли бы подтвердить произошедший на борту А321 взрыв, обнаружено не было, и, таким образом, версия о подрыве самолёта при помощи взрывного устройства не подтверждается.

Как передавало ИА REGNUM, 31 октября самолёт Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», летевший рейсом из египетского Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение в центральной части Синайского полуострова спустя 23 минуты после взлета. На борту самолета находилось 224 человека, все они погибли. Причина крушения на данный момент не установлена.

Читайте также: МИД РФ призвал не спекулировать на катастрофе самолёта А-321