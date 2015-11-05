Москва, 5 ноября, 2015, 23:44 — ИА Регнум. Первым в горячем Стамбуле с турецким «Бешикташем» играл «Локомотив». Игра прошла почти по сценарию московского матча. Хозяева играют уверенно и в начале второго тайма (56-я минута) забивают гол. Гости перестраивают игру, захватывают инициативу и на 76-й минуте сравнивают счёт (Ниассе). До конца матча голов больше нет. Счёт 1:1.

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«Рубин» принимал «Ливерпуль», и большинство специалистов в своих прогнозах склонялись к победе «Ливерпуля». Так и получилось. С первых минут гости захватили преимущество, но учитывая отличную игру вратаря Сергея Рыжикова, можно считать, что «Рубин» держался довольно уверенно. Однако, в начале вторго тайма, а именно на 52-й минуте, англичане свой гол забили. После этого ещё какое-то время «Ливерпуль» владел инициативой, и стремился упрочить своё преимущество. Но «Рубин» не смирился с поражением, повёл игру энергично, заставил гостей отбиваться, но успеха не достиг. Поражение 0:1.

«Краснодар» принимал греческий ПАОК, и не разочаровал своих болельщиков. Весь матч хозяева владели инициативой и забили по мячу в каждом из таймов, на 33-й минуте гол головой забил Ари, а на 67-й пенальти реализовал Жоазиньо. Только в добавленное время гости скрасили своё поражение забитым голом. «Краснодар» победил 2:1.

Кроме «Рубина». которому на выход из группы рассчитывать трудно, российские команды имеют хорошие шансы продолжить выступления в плей-офф Лиги Европы.