Саранск, 5 ноября, 2015, 23:06 — ИА Регнум. На заводе «Биохимик» в Мордовии открыли новый участок по производству не β-лактамных антибиотиков. В церемонии приняли участие глава региона Владимир Волков и генеральный директор предприятия Денис Швецов, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

www.e-mordovia.ru Глава Мордовии Владимир Волков и генеральный директор ОАО «Биохимик» Денис Швецов

Ввод участка в эксплуатацию позволит выпускать импортозамещающие лекарственные препараты нового поколения, внесенные в список жизненно необходимых и соответствующие международным стандартам. Планируемый объем производства — 400 млн таблеток в год.

Кроме того, здесь планируется выпускать противовирусные, противомикробные, метаболические препараты, средства для лечения мигреней, анальгетики и другие вещества, а также разрабатываться оригинальные лекарственные средства, не имеющие аналогов, и не уступающие современным зарубежным препаратам по эффективности и безопасности.

Запуск нового участка — это начальный этап полной модернизации производства. В 2016 году на предприятии планируется реализация еще двух крупных инвестиционных проектов. В частности, строительство корпуса по производству стерильных лекарственных средств. Наряду с традиционными для предприятия лекарственными препаратами в форме ампул и бутылок будут созданы производственные мощности по производству преднаполненных шприцев и инъекционных растворов малой дозировки различных фармако — терапевтических групп.

В рамках реализации второго инвестпроекта будет организовано производство активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств в форме лиофилизатов.

«После нескольких лет нестабильности на предприятии сегодня мы запускаем новое производство. Важно, что продукция, выпускаемая здесь, — импортозамещающая», — подчеркнул Владимир Волков.

В ходе празднования 56-летия ОАО «Биохимик» руководитель Мордовии заявил, что на базе предприятия планируется создать крупный современный высокотехнологический завод медицинских препаратов. Волков заверил, что работа в этом направлении будет вестись совместно с руководством ОАО, а правительство республики окажет всестороннюю поддержку.