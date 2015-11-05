Ташкент, 5 ноября, 2015, 22:26 — ИА Регнум. Госкомитет по приватизации, демонополизации и развития конкуренции Узбекистана выставил на продажу на республиканской фондовой бирже (РФБ) «Ташкент» госакции четырех предприятий общей стартовой стоимостью 267,6 миллиона долларов, сообщил ИА REGNUM представитель Госкомитета.

fmanager.net Градирни

По его словам, государство намерено реализовать 48,05% акций АО «Ферганаазот», крупнейшего предприятия химической отрасли за 152,8 миллиона долларов, АО «Кварц», производителя промышленного и бытового стекла (75% акций за 94,3 миллиона долларов), АО «Самаркандхимия» за 13,1 миллиона долларов (61,04%) и АО «Джизак пластмасса» за 7,4 миллиона долларов (60,35% госдоли).

«В целом на продажу будут выставлены еще около 60 предприятий», сказал собеседник агентства.

Как прокомментировал ИА REGNUM независимый узбекский эксперт, частные инвестиции позволят эффективно управлять предприятиями, будут созданы новые рабочие места, предприятия, в связи с современным управлением будут платить больше налогов. Он также указал, что продажа государственных долей в капитале предприятий позволит пополнить государственную казну, «оскудевшую в связи с продолжающимся финансово-экономическим кризисом».